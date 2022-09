Le commandant de la police des frontières iranienne, le général de brigade Ahmed Ali Kudarzi, a devoilé l’élimination d’un groupe terroriste de 7 miliciens à la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Le commandant de la police des frontières iranienne, le général de brigade Ahmad Ali Kudarzi, a annoncé qu' »un groupe terroriste de 7 hommes armés qui transportaient du matériel militaire a été éliminé dans la zone frontalière de Khoda Afrin avec l’Azerbaïdjan ».

« Nous affronterons vigoureusement toute action armée à nos frontières », a déclaré Kudarzi, soulignant que « la réponse à tous les agresseurs sera sévère ».

Auparavant, le commandement de la police iranienne dans la province du Kurdistan, dans l’ouest du pays, avait signalé qu' »une quantité de détonateurs électriques explosifs, qui devaient être utilisés dans les émeutes, avaient été saisis », notant que « les détonateurs avaient été saisis lors de leur transfert depuis les frontières occidentales de l’Iran aux provinces centrales ».

Il y a deux jours, le parquet de la ville de Sari, affiliée à la province de Mazandaran, dans le nord de l’Iran, a annoncé que « des éléments de Daech et du parti Komala ont été arrêtés lors des récentes émeutes dans la province, indiquant que 450 personnes ont été arrêtées au cours de la récentes émeutes dans la province ».

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré lundi que » la politique des ennemis de la République islamique et du peuple iranien a toujours été associée à la duplicité et à l’hypocrisie », notant que « l’Amérique et l’Occident ont tenté par tous les moyens de soutenir les émeutiers et déstabiliser la sécurité, sous le slogan de soutien au peuple iranien ».

Source: Médias