Lors d’une interview accordée au principal réseau de radiodiffusion des États-Unis, NPR, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian évoquant la mort tragique de Mahsa Amini a déclaré que de tels incidents se produisent dans le monde entier, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.

« Les Iraniens sont émotifs et ont des sentiments purs. Quelques heures après l’incident, ils ont manifesté pacifiquement, et maintenant tout le monde attend la fin de l’enquête du système judiciaire. Mais il y a eu des éléments extérieurs comme des chaînes satellites et certains sites Web qui ont encouragé les manifestants à descendre violemment dans les rues. C’est pourquoi les manifestations ont dégénéré et se sont transformées en émeutes, » a poursuivi le ministre iranien des Affaires étrangères.

Amir Abdollahian a ajouté qu’il y a bien sûr des manifestants et ils expriment ce qu’ils demandent de manière pacifique. Mais maintenant, la plupart de ces personnes dans les rues sont guidées par des réseaux de télévision dirigés depuis Londres.

Se référant à l’Organisation terroriste Moudjahiddiné Khalgh (OMK) qui a tué 17 milliers d’Iraniens, Amir Abdollahian a souligné que les Etats-Unis et quelques pays européens ont provoqué des émeutes.

« L’Iran n’est pas un pays dans laquelle les coups d’Etats ou les révolutions de couleurs auront lieu. Les Iraniens sont compréhensifs », a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la RII en soulignant qu’il y a une différence entre protestation, perturbation et émeute.

En réponse à la question du journaliste de NPR sur la coupure d’Internet en Iran, il a déclaré que les responsables iraniens ont l’obligation de maintenir la paix et la sérénité des Iraniens.

« Si les manifestations étaient pacifiques, on les laisserait faire librement. Mais s’ils vont incendier les ambulances ou voler de l’argent aux banques, alors la police n’a d’autres choix que de réagir proportionnellement. Qu’avez-vous fait lorsque des gens ont tenté de s’emparer du Congrès ? N’avez-vous pas bloqué l’accès de votre président à Twitter ? Était-ce un acte démocratique ou était-ce pour des raisons de sécurité nationale ? », s’est-il interrogé.

Il est à noter que le département d’État des États-Unis a récemment prétendu qu’il va lever certaines interdictions de commerce avec l’Iran, afin de permettre aux entreprises technologiques de fournir des services d’accès à l’internet aux Iraniens.

Dans ce droit fil, Amir Abdollahian a déclaré que si les États-Unis se soucient des Iraniens, ils peuvent prêter attention au fait que des milliers d’enfants iraniens sont morts à cause des sanctions qu’ils ont imposées.

Selon le ministre iranien des Affaire étrangères, les États-Unis ont refusé de fournir un seul vaccin contre la Covid-19 à l’Iran et ont également fait pression sur d’autres pays pour qu’ils ne le fassent pas sous prétexte de sanctions américaines.

Source: Avec PressTV