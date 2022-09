Un tribunal américain a accusé ce Jeudi l’agent Jimmy Lee Henry et son épouse, le docteur Anna Gabrielian, d’avoir fourni à Moscou des informations sur la santé de personnalités gouvernementales et militaires.

L’acte d’accusation émis par un tribunal américain stipule: « Le but du complot était de fournir des informations personnelles sur la santé des patients de Fort Bragg (une base militaire américaine en Caroline du Nord) et d’un autre établissement médical à une personne qu’Anna Gabrielian et Jamie Lee Henry, l’officier américain et sa femme, croyaient travailler pour le gouvernement russe ».

L’acte d’accusation a ajouté que c’était « dans le but d’aider la Russie en : 1- exposant le niveau d’accès de Gabrielian et Henry aux informations personnelles sur la santé de certains fonctionnaires américains. 2- la volonté par Gabrielian et Henry de transmettre des informations personnelles sur la santé de fonctionnaires américains à la Russie 3- Autorisation éventuelle du gouvernement russe à accéder aux conditions de santé des personnes associées au gouvernement et à l’armée américains, afin d’exploiter ces informations ».

