Le département du Trésor américain a annoncé l’imposition de sanctions à 10 entités et pétroliers de Chine, d’Iran, d’Inde et des Émirats arabes unis.

Le Trésor américain a annoncé » imposer des sanctions à 10 entités et pétroliers de Chine, d’Iran, d’Inde et des Émirats arabes unis », affirmant que « la raison est la violation des sanctions imposées à l’Iran concernant l’exportation de pétrole et de produits pétroliers ».

« Aujourd’hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor a imposé des sanctions à un réseau international d’entreprises impliquées dans la vente de centaines de millions de dollars de produits pétrochimiques et pétroliers iraniens à des utilisateurs finaux en Asie du Sud et de l’Est », a déclaré le Trésor américain dans un communiqué ce Jeudi.

L’agence Bloomberg a rapporté, plus tôt ce mois-ci, que « l’administration du président américain Joe Biden se prépare à imposer de nouvelles sanctions visant les exportations de pétrole iranien », et a indiqué que « les sanctions américaines se concentreront sur les entités qui facilitent le commerce pétrolier de l’Iran ».

Le 22 septembre, les États-Unis ont imposé des sanctions à la « police morale » iranienne.

Le Trésor américain a déclaré qu’il « avait imposé des sanctions à 7 hauts responsables militaires et de sécurité en Iran, y compris le commandant des forces terrestres de l’armée iranienne », et les responsables ont confirmé qu' »il y aura d’autres mesures dans les prochains jours ».

Le 9 septembre, les États-Unis ont imposé des sanctions à une société iranienne qu’ils accusaient de coordonner des vols militaires pour transporter des drones iraniens vers la Russie, et à trois autres sociétés, qui, selon eux, étaient impliquées dans le développement, la fabrication et la production de ces drones.

Le 3 septembre, le ministre iranien du Pétrole, Javad Oji, a confirmé que « les conditions de vente de pétrole brut et de condensat de gaz ont changé avec l’entrée en fonction du gouvernement iranien actuel en août 2021 ».

Oji a évoqué « des contrats et des protocoles d’accord pour des activités en amont et en aval d’une valeur de plus de 80 milliards de dollars au cours de l’année écoulée », expliquant que « certains d’entre eux ont été signés avec des sociétés étrangères, y compris le développement de champs pétroliers et gaziers conjoints et non conjoints, le développement des capacités de raffinage, des pipelines transportant le gaz et ses dérivés, et le stockage du gaz ».

La compagnie pétrolière iranienne et le russe Gazprom ont récemment signé un protocole d’accord dans le domaine de l’énergie, qui comprend l’investissement de 40 milliards de dollars de Moscou dans le développement des champs de Kish et North Pars, l’augmentation de la production du champ South Pars et le développement de 6 champs pétrolifères iraniens, tandis que Washington continue de menacer les entreprises internationales de sanctions en si elles contribuent à briser le siège imposé à Téhéran.

Source: Médias