Le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijjia et de Kherson, selon des décrets présidentiels publiés dans la soirée du jeudi 29 septembre, à la veille de la finalisation de leur annexion par la Russie.

« J’ordonne de reconnaître la souveraineté d’État et l’indépendance » des régions de Zaporijjia et de Kherson, situées dans le sud de l’Ukraine, a déclaré dans ces décrets Vladimir Poutine, qui s’apprête à formaliser ce vendredi l’annexion de ces deux régions, ainsi que de celles de Donetsk et de Lougansk (est).

La Russie a reconnu l’indépendance de la République populaire de Donetsk (DNR) et de la République populaire de Lougansk (LNR), à la demande de leurs dirigeants séparatistes prorusses, fin février, peu avant le début de son offensive en Ukraine.

En septembre, les régions de Zaporijjia, de Kherson, de Donetsk et de Lougansk ont organisé des « référendums », dénoncés par Kiev et les Occidentaux comme illégitimes, en votant pour leur rattachement à la Russie.

Une cérémonie de la formalisation de cette annexion aura lieu dans l’après-midi vendredi au Kremlin.

«Une cérémonie de signature d’accords sur l’entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie se tiendra demain à 15h [heure locale, 14h à Paris] au Kremlin», a fait savoir le porte-parole de la présidence russe. Il a précisé qu’à cette occasion, «le président Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux».

Large victoire du «oui», les Occidentaux rejettent les résultats

Pour rappel, les citoyens de la RPD, de la RPL, de la région de Kherson et Zaporojié étaient appelés aux urnes du 23 au 27 septembre afin se prononcer sur une possible adhésion à la Fédération de Russie.

D’après les résultats définitifs de ces référendums, le «oui» l’a emporté avec 99,23% dans la République populaire de Donetsk, 98,42% dans celle de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et enfin 87,05% dans la région de Kherson.

Le président ukrainien, l’OTAN ou encore l’Union européenne ont chacun affirmé qu’ils ne reconnaissaient pas ces résultats et dénoncé la tenue de ces référendums, dont Moscou a pour sa part défendu la légalité, insistant sur la présence d’observateurs internationaux indépendants du scrutin.

La Russie avait lancé fin février une «opération militaire spéciale» en Ukraine afin notamment de venir en aide aux Républiques de Donetsk et Lougansk, qui avaient de facto fait sécession depuis le coup d’Etat de 2014.

Sa population a ainsi été la cible régulière de bombardements de l’armée ukrainienne depuis cette date.

Les régions de Kherson et Zaporojié ont quant à elles été prises par les forces russes dans le cadre de cette offensive vivement décriée par les Occidentaux.

Sources: AFP + RT