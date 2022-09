Le ministère iranien du Renseignement a accusé « les services de renseignement occidentaux d’organiser des formations, dont certaines ont eu lieu dans certains pays de la région, sur la manière de combattre le régime de la République islamique, de provoquer la désobéissance civile et le sabotage ».

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé l’arrestation de plus de 250 personnes en lien avec les manifestations qui ont suivi la mort de la jeune femme, Mahsa Amini, dont 9 étrangers.

Le ministère a révélé dans un communiqué que « des citoyens étrangers d’Allemagne, de Pologne, d’Italie, de France, des Pays-Bas, de Suède et d’autres ont été arrêtés sur les lieux des émeutes ou dans les coulisses du complot », selon l’agence de presse officielle IRNA.

Le communiqué a indiqué que « des agents d’organisations d’espionnage étrangères, des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont participé à ces manifestations ».

Le communiqué ajoute qu’un « avertissement en temps voulu » a été adressé aux « ambassades dont les clients ont une quelconque implication ou sont entrés dans l’arène des troubles », notamment les ambassades « d’Allemagne, de France, d’Angleterre et de Suède ».

Au cours des manifestations, les autorités iraniennes ont arrêté 49 membres de l’oorganisation terroriste Moudjahidine du peuple, 77 partis kurdes anti-Téhéran et cinq membres de « groupes takfiristes ».

Vendredi, le Conseil d’experts de la direction iranienne a condamné les « récentes émeutes et insultes à la sainteté » et a souligné que « les émeutiers seraient poursuivis au niveau judiciaire ».

Hier jeudi, le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri, a confirmé que « les récentes émeutes sont terminées et que Téhéran connaît le calme et la sécurité depuis plusieurs nuits ».

Amir Abdellahian: l’Iran n’est pas une scéne pour des coups d’État militaires ou des révolutions colorées

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdellahian, a affirmé dans une interview au journal américain The New York Times que « son pays ne permettrait pas que la sécurité et la stabilité du pays soient affectées par les médias étrangers et les incitations politiques ».

Il a ajouté : « L’Iran n’est pas un lieu pour les coups d’État militaires ou les révolutions colorées… le peuple iranien est conscient, et il y a une différence entre protester et provoquer des troubles et des émeutes ».

À son tour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que « les dirigeants politiques des USA, et parfois d’Europe, ont soutenu les médias occidentaux diffusant en perse et anti-iraniens, exploitat un incident douloureux qui fait toujours l’objet d’une enquête ».

Il convient de noter que l’Iran a été témoin de rassemblements populaires de diverses provinces iraniennes en faveur de la République islamique d’Iran, et d’un rejet des émeutes qui ont eu lieu dans les villes iraniennes ces derniers jours, et de l’attaque contre la propriété publique, qui s’est produite ces derniers jours contre les circonstances de la mort de Mahsa Amini.

Il y a quelques jours, la police iranienne a publié un clip vidéo capté par les caméras de surveillance documentant les derniers instants de la jeune femme Amini au poste de police, et la police de Téhéran a déclaré que les images prouvent qu’Amini, 22 ans, n’a pas subi de violence ou abus physique.

Source: Médias