L’opérateur polonais Gas System a commencé à pomper du gaz vers la Pologne via le gazoduc Baltic Pipe, qui relie la Norvège à la Pologne et jouissant d’une capacité de 10 milliards de mètres cubes par an.

« Comme nous l’avions promis il y a plus de 6 ans, et nous avons tenu parole. Aujourd’hui, le gaz a commencé à être pompé vers la Pologne via le Baltic Pipe », a déclaré l’opérateur dans un communiqué.

La société a indiqué que le volume de pompage atteindra initialement 62,4 millions de mètres cubes par jour, tandis que la capacité de la ligne Baltic Pipe atteindra 10 milliards de mètres cubes par an.

Il convient de noter que les flux de gaz se dirigeant vers l’est de la Russie vers la Pologne via le gazoduc Yamal se sont arrêtés le 5 septembre.

Le gazoduc Yamal-Europe est l’une des principales voies d’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe. La ligne traverse les territoires de 4 pays: la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne. La capacité nominale du gazoduc est de 32,9 milliards de mètres cubes de gaz par an.

Les pays européens sont toujours sous le poids du manque d’approvisionnement en gaz en raison de la tension persistante avec la Russie, qui a culminé avec l’imposition de sanctions visant le secteur énergétique russe, dans le contexte de l’opération militaire russe en Ukraine, qui a entraîné une diminution dans l’approvisionnement en gaz par les gazoducs qui transportent le gaz vers l’Europe Pour des raisons techniques, des sanctions empêchent leur résolution.

Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : « L’Union européenne cherche à importer du gaz de Norvège et des États-Unis à la lumière de sa tentative de réduire sa dépendance au gaz russe ».

Le basculement de la Commission européenne vers d’autres sources de gaz se heurte à plusieurs obstacles, car elle cherche à accroître ses exportations depuis plusieurs pays : le Qatar, les États-Unis, le Nigéria, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Turquie, mais toutes ces parties, sans exception, ont besoin plusieurs années afin d’augmenter leurs exportations de gaz ses exportations vers l’Europe.

