Les forces armées syriennes ont mis en œuvre un projet tactique et opérationnel à balles réelles sur plusieurs jours, auquel ont participé les différents types de forces terrestres et aériennes, dans des conditions simulant la nature de la bataille réelle.

Selon un communiqué du ministère de la Défense srienne, ce projet qui a été réalisé sous la direction du président Bachar al-Assad, qui est aussi le commandant en chef de l’armée et des forces armées, a commencé par un effet de feu composé avec une puissance de feu diffuse des forces d’artillerie, des lance-roquettes et des mortiers sur des forces vives et des cibles de tir hostiles.

Il a été suivi d’une intense préparation au tir, de frappes de missiles opérationnels sol-sol et de frappes aériennes auxquelles ont participé l’armée de l’air, des hélicoptères d’appui de feu et des tirs intensifs via divers plusieurs armes de feu.

Ensuite, les unités du génie ont avancé et ouvert des brèches dans les champs de mines et les barrières du génie hostiles. Les chars et les unités d’infanterie se sont précipités sous le feu nourri de divers armes et ont réussi à détruire les premières lignes hostiles. Ils ont aussi effectué un largage aérien derrière les lignes ennemies supposées, sous un feu nourri. Ils ont encerclé leurs points d’appui, puis ont attaqué ses lignes de réserves arrière investies dans leur contre-attaque supposée, par des tirs intenses, des missiles et des frappes aériennes qui l’ont forcé à battre en retraite.

Ensuite, les forces armées ont développé l’attaque, en engageant les deuxièmes escouades dans la bataille, accomplissant la tâche assignée à la formation avec un succès complet.

Etaient présents aux manœuvres militaires le chef d’état-major de l’armée syrienne le général Abdel Karim Mahmoud Ibrahim, ainsi que le général Alexander Chaiko, le commandant des forces russes opérant en Syrie, et un certain nombre d’officiers supérieurs du commandement général de l’armée et des forces armées.

Source: Médias