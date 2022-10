Aujourd’hui, mercredi, le ministère russe de la Défense a annoncé que « l’armée russe avait lancé des frappes précises, à l’aide du système de missiles tactiques Iskander , contre le hangar Bayraktar des drones , appartenant aux formations armées ukrainiennes ».

« Dans la région de Nikolaev, une frappe de haute précision du système de missiles tactiques Iskander sur l’aéroport militaire de Voznesensk a détruit un hangar pour les drones Bayraktar TB2 de fabrication turque « , a-t-il ajouté.

De plus, une station radar mobile de fabrication américaine ANTPQ-36 (le système de détection et de détermination des coordonnées des positions de tir, en particulier des mortiers et des pièces d’artillerie afin de fournir des tirs anti-batterie) a été détruite dans la ville de Murakhovka, située dans la province de Nikolaev, a rapporté le ministère russe de la Défense.

Les forces russes détruisent les dépôts de munitions et les postes de commandement des forces ukrainiennes

En outre, la Défense russe a annoncé la destruction de 6 dépôts de munitions ukrainiens et de 10 postes de commandement, avec des frappes de missiles et d’artillerie dans les régions de Zaporozhye et Nikolaev.

Et de poursuivire: « Six dépôts de munitions, de missiles et d’armes d’artillerie ukrainiens ont été détruits dans les régions d’Andrievka et de Vishnevoye de la région de Zaporozhye, de Belokosminovka dans la République populaire de Donetsk et de Novaleksandrievka dans la région de Nikolaev. »

Le ministère de la Défense a déclaré que l’armée de l’air, les forces balistiques et l’artillerie russes avaient détruit 10 postes de commandement des forces ukrainiennes dans la région de Kobiansk de la région de Kharkov, Blagodatovka et Belogorka dans la province de Kherson, Kalinovka et Murashevka dans la région de Nikolaev, Novi Kumar, Krasnogorovka et Druzhkovka dans la République populaire de Donetsk.

En outre, l’armée de l’air a détruit des points de déploiement temporaires de la 57e brigade d’infanterie mécanisée des forces ukrainiennes près de la ville de Kalinindorf dans la province de Kherson, ainsi que des unités de mercenaires étrangers et des formations nationalistes dans le village de Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk et le ville de Kharkov.

Environ 300 soldats ukrainiens à Kharkov, Donetsk et Lougansk ont été tués

La Défense russe a également annoncé qu’environ 300 soldats ukrainiens ont été tués à Kharkov, Donetsk et Louhansk, au cours des dernières 24 heures.

Dans les détails, le ministère a indiqué que « sur l’axe Kubansky, dans les régions de Shipavatoy, Shevchenkova et Petrovka, dans la province de Kharkov, jusqu’à 100 soldats ont été tués et 13 unités de matériel militaire ont été détruites par des frappes de missiles sur des unités du 1er niveau, et les réserves de la 92e brigade. »

Le ministère a expliqué que « pendant les hostilités dans les régions de Bershotaravnevo et d’Orlyanskoye de la province de Kharkov, les pertes de la 14e brigade de blindés des forces ukrainiennes se sont élevées à 15 soldats tués et jusqu’à 40 blessés, en plus de la destruction de 7 véhicules blindés de combat et 5 camionnettes équipées de mitrailleuses lourdes. »

Selon le ministère, la 93e brigade de blindés des forces ukrainiennes sur l’axe Krasnolimansky dans le district de Drogilubovka, région de Kharkov, Redkodub en République populaire de Donetsk a subi « de graves dommages au personnel et à l’équipement, puisque plus de 90 soldats ukrainiens ont été tués et 7 des véhicules blindés ont été détruits. »

Des chasseurs russes abattent un MiG-29 ukrainien dans la province de Nikolaev

En outre, le ministère russe de la Défense a annoncé que des combattants russes avaient abattu un chasseur ukrainien MiG-29 dans la région de Nikolaev.

« Des chasseurs de l’armée de l’air russe ont abattu un MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne dans la région de Novovladymirvka de la région de Nikolaev », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Et d’ajouter que « les pertes de l’ennemi sur l’axe Nikolaevo-Krivoy Rok, en une journée, se sont élevées à plus de 230 soldats, 4 chars, 18 véhicules blindés, deux obusiers automoteurs, deux lance-grenades et 20 véhicules ».

Dans ce contexte, la Défense russe a indiqué que 2 600 avions ukrainiens ont été détruits depuis le lancement de l’opération militaire spéciale de protection des habitants de la région du Donbass, le 24 février.

» Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, 313 avions de combat, 157 hélicoptères, 2 151 drones, 379 systèmes de défense aérienne et antimissile, 5 376 chars et véhicules blindés et 861 lance-roquettes à lancement multiple ont été détruits, sans compter 3 449 pièces d’artillerie de campagne et d’obus de mortier et 6 277 unités de véhicules militaires spéciaux » a conclu le ministère.

