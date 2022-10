Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, affirmé que « le nombre de personnes qui ont rejoint les forces armées russes, en réponse à l’appel à la mobilisation partielle, a jusqu’à présent dépassé les 200 000 ».

« Selon le décret du président de la Fédération de Russie [Vladimir Poutine], une mobilisation partielle a lieu dans le pays depuis le 21 septembre. À ce jour, le nombre de personnes qui ont rejoint les forces armées a atteint plus de 200 000, » dit Choïgou.

Le ministre russe de la Défense a ajouté que « la formation des membres des unités constituées se déroule dans 80 terrains d’entraînement et 6 centres d’enseignement », expliquant que « des instructions ont été données aux responsables concernés pour fournir aux recrues l’équipement nécessaire et les affecter à leurs postes et positions militaires ».

Une mobilisation partielle a été annoncée en Russie à partir du 21 septembre dernier, lorsque le président russe Vladimir Poutine a signé un décret déclarant une mobilisation partielle en Fédération de Russie, selon le service de presse du Kremlin.

Le décret présidentiel prévoyait l’appel de 300 000 réservistes et de ceux ayant une expérience de combat, soit un peu plus de 1 % des ressources totales des forces de réserve de la Fédération de Russie.

« Le principal facteur lors de l’appel à une mobilisation partielle est l’expérience de combat », a déclaré l’amiral Vladimir Tsemlyansky, porte-parole de l’Administration générale pour l’organisation et la mobilisation de l’état-major général des forces armées russes.

La mobilisation partielle est basée sur la mise en œuvre du recrutement de citoyens de la Fédération de Russie qui ont une expérience militaire antérieure, ou qui ont suivi des cours militaires dans l’armée, et ont un certain niveau de formation, pour participer aux combats en Ukraine, sans viser le public général. C’est ce qui la distingue de la mobilisation générale qui touche toutes les couches de la société entre 18 et 50 ans.

