Le site de la chaîne arabophone al-Alam de la télévision officielle iranienne a diffusé, ce jeudi 6 octobre, des « aveux » d’espionnage de deux Français arrêtés en mai en Iran.

Dans une vidéo, une femme s’exprimant en français affirme s’appeler Cécile Kohler et être agent de renseignement opérationnel à la DGSE, le service de renseignement extérieur français, rapporte l’AFP.

Elle explique aussi être en Iran « pour préparer les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien islamiste ».

Elle et son compatriote devaient, toujours d’après ses déclarations, financer des grèves et des manifestations et même utiliser des armes « pour se battre contre la police ».

« Atteinte à la sûreté du pays »

Selon l’homme montré dans la même vidéo, qui s’exprime aussi en français, les objectifs de la DGSE « étaient de faire pression sur le gouvernement » iranien.

La publication de ces aveux survient sur fond d’une vague d’émeutes déclenchées le 16 septembre. Des fauteurs de troubles ont exploité la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, après son arrestation par la police des mœurs.

Le 11 mai dernier, Cécile Kohler et son conjoint Jacques Paris, avaient été arrêtés. En juillet, Téhéran les avait accusés « d’atteinte à la sûreté du pays », leur reprochant d’être entrés dans le pays pour « déclencher le chaos et déstabiliser la société ».