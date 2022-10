Des foules massives ont afflué sur les places de Sanaa pour célébrer la commémoration de la naissance du Messager de Dieu Mohammad (P), sachant que le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a mis en garde l’Occident des « conséquences désastreuses de ses politiques ».

Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a exhorté l’Occident et ses dirigeants « à cesser d’insulter le Noble Prophète (P) et de lancer des campagnes diffamatoires contre l’Islam en diffusant des caricatures offensantes ».

Dans son discours, Al-Houthi, a mis en garde l’Occident contre les « graves conséquences de leurs actions et politiques » et les a appelés à « se libérer du sionisme, qui les contrôle et joue avec eux ».

Il a réiteré « le soutien du peuple yéménite à la cause palestinienne et à la mosquée Al-Aqsa « , notant que « la normalisation est une trahison des principes de Dieu », exhortant « la coalition à cesser l’agression, à lever le siège imposé au peuple du Yemen » et il a appelé « le peuple à poursuivre sa lutte et sa résistance. »

Les festivités organisées à l’occasion de la commémoration de la naissance du Messager de Dieu Mohammad (P) ont investi la capitale yéménite, Sanaa, sachant que des foules de masse Yéménites ont affluaié sur les places pour célébrer cette commémoration.

Ces festivités sont accompagnées de grands préparatifs d’organisation et de mesures de sécurité , en particulier sur la place centrale de la place Al-Sabaeen.

Le comité d’organisation des événements a appelé les Yéménites à se rassembler cet après-midi sur plus de 20 places de la capitale, Sanaa, et des gouvernorats de Taiz, Al Hudaydah, Dhamar, Hajjah, Al Mahwit, Amran, Al Jawf, Marib , Saada, Raymah, Al Bayda et Al Dhale’ pour commémorer la naissance du Messager de Dieu Mohammad (P).

Hier, vendredi, la capitale yéménite, Sanaa, et d’autres gouvernorats ont été témoins de célébrations nocturnes pour commémorer la naissance du Prophète Mohammad (P), alors que des appels ont été diffusés pour se rassembler aujourd’hui, samedi, pour cette occasion bénie.

Il est à noter que les rues et les quartiers de la capitale yéménite, Sanaa, et des principales villes ont été couverts de feux verts il y a deux jours pour célébrer cette commémoration.

Source: Médias