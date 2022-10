La police gambienne a annoncé samedi avoir ouvert une enquête pour établir les responsabilités dans la mort de 66 enfants décédés ces trois derniers mois à la suite d’insuffisance rénale aiguë, dans laquelle sont soupçonnés des sirops pour la toux, produits en Inde.

« La force de police gambienne crée un groupe d’enquête chargé de mener immédiatement des investigations et d’identifier les responsables de cette perte irréparable et de les faire traduire en justice », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le groupe est constitué de hauts responsables policiers disposant des compétences requises, a-t-elle dit, tout en appelant la population au calme.

Dans la soirée, la présidence a annoncé avoir chargé les Affaires étrangères de prendre contact avec l’ambassadeur indien pour exprimer « la plus profonde inquiétude » du gouvernement. Le Président Adama Barrow a aussi donné pour instruction de suspendre la licence de l’importateur des sirops mis en cause.

Mercredi 5 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une alerte et recommandé le retrait partout de quatre sirops contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals et qui « pourraient avoir un lien » avec les morts enregistrées en Gambie. Il sagit de Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup.

Dans son document technique d’alerte, l’organisation indique que l’analyse d’échantillons de chacun des quatre produits confirme une contamination par deux produits toxiques – le diéthylène glycol et l’éthylène glycol – « en quantités inacceptables ». Les effets toxiques incluent des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées et des lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort.

Fondée en 1991 à Delhi, cette firme pharmaceutique a commencé à exporter à partir de l’an 2000. Elle produit 2,2 millions de bouteilles de sirop par an vendues en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les autorités indiennes assurent pour leur part que les sirops concernés n’ont été exportés qu’en Gambie.

