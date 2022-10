Oleg Morozov, vice-président de la Douma en Russie, a qualifié l’explosion d’un camion sur le pont de Crimée de « déclaration de guerre », dans une première réaction après l’incident qui a mis le feu à un train russe de carburant.

La chaîne d’information Russia Today a rapporté les déclarations de Morozov qui a affirmé : « Une guerre terroriste peu convaincante est menée contre nous. L’attaque terroriste contre le pont de Crimée n’est plus seulement un défi, mais une déclaration de guerre sans règles ». Le Parlementaire a souligné que le fait de ne pas riposter de manière adéquate et appropriée à cet acte, fera que de tels incidents se reproduiront dans de nombreux cas.

« Si nous restons silencieux et ne répondons pas de manière adéquate, ces attaques se multiplieront plus tard », a ajouté Morozov.

Plus tôt dans la journée, les autorités russes ont annoncé qu’un train de carburant avait pris feu à la suite de l’explosion d’un camion sur un pont reliant la Russie à la Crimée. Par la suite, le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la formation d’une commission chargée d’enquêter sur les circonstances de l’incident survenu sur un pont d’importance stratégique pour la Russie.

Les services spéciaux ukrainiens

Ce dimanche 9 octobre, le numéro un russe a annoncé que les planificateurs et les auteurs de l’attaque terroriste sur le pont de Crimée sont les services spéciaux ukrainiens, soulignant que l’attaque est dirigée contre les infrastructures vitales de la Russie.

« Comme je viens de le mentionner, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une attaque terroriste visant à détruire des infrastructures civiles d’importance critique pour la Fédération de Russie », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec le chef de la commission d’enquête russe Alexander Bastrykin.

Et lorsque M. Poutine a demandé : « Les planificateurs, les exécuteurs et les agents des services spéciaux ukrainiens ? » M. Bastrykin a répondu : « Les services spéciaux ukrainiens et les citoyens de la Russie et des pays étrangers ont aidé à planifier et à exécuter cette attaque terroriste.

« Les enquêteurs du Service fédéral de sécurité russe ont identifié les cerveaux de l’attaque », a ajouté le chef de la commission d’enquête russe.

« Nous avons déjà identifié l’itinéraire du camion où l’explosion s’est produite. Il a démarré depuis la Bulgarie (un pays membre de l’OTAN), en passant par la Géorgie, l’Arménie et l’Ossétie du Nord avant d’ariver à Krasnodar ». Krasnodar est située en Russie européenne, à 586 km au sud-ouest de Volgograd et à 1 195 km au sud de Moscou. Elle est surnommée la capitale du Sud.

« Le camion a été identifié avec l’aide des officiers des opérations du FSB», a précisé M.Bastrykin. Ce dernier n’a pas expliqué comment le camion est arrivée depuis la Bulgarie jusqu’en Géorgie, s’il aurait traversé le mer Noire ou serait passé par la Turquie.

Le pont de Kertch, inauguré par le président russe Vladimir Poutine en mai 2018, s’étend sur 19 km. C’est un projet énorme et coûteux qui lui a fallu deux années de construction afin de relier la Russie à la Crimée, dans le but de réduire l’isolement de la péninsule après 4 ans de son annexion.

