Le Fonds monétaire international prévient que « l’inflation risque d’être dévastatrice », soulignant que « la fragmentation de l’économie mondiale en blocs politiques concurrents pourrait entraîner la poursuite de l’inflation ».

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a exhorté jeudi « les responsables mondiaux à empêcher l’inflation de se transformer en un train à grande vitesse à une époque qui connait des turbulences économiques extraordinaires », avertissant que la pauvreté mondiale risque de devenir devastatrice à cause des tensions géopolitiques ».

S’adressant aux journalistes, Georgieva a déclaré que « l’économie mondiale a été frappée par des chocs successives , de la pandémie du virus Corona, en passant à la crise ukrainienne et terminer par une inflation », ajoutant que « le contrôle des hausses de prix devrait être une priorité ».

Il a également averti que « la fragmentation de l’économie mondiale en blocs politiques concurrents pourrait entraîner une inflation continue ».

« Si les tensions géopolitiques amènent les entreprises à déplacer leurs chaînes d’approvisionnement – en dehors de la Chine, par exemple – la production pourrait devenir moins efficace et plus chère », a-t-elle ajouté.

Le chef du Fonds monétaire international a noté qu' »il ne peut pas y avoir de taux d’intérêt beaucoup plus élevés de la part des banques centrales à ce sujet, si cela se produit », poursuivant : « Si nous perdons les avantages d’une économie mondiale plus intégrée, nous serons tous plus pauvres . »

« Si nous ne rétablissons pas la stabilité des prix, nous saperons les perspectives de croissance. Nous ne pouvons pas permettre à l’inflation de devenir un tsunami, cela est mauvais pour la croissance, mauvais pour les gens, et surtout mauvais pour les pauvres. »

Jeudi, les États-Unis ont signalé que l’inflation s’était accélérée le mois dernier, alors que le coût du logement et d’autres nécessités augmentait, les prix à la consommation augmentant de 8,2 % par rapport à septembre de l’année dernière.

Georgieva a reconnu que des coûts d’emprunt plus élevés nuiraient à la croissance économique, mais a exhorté les décideurs politiques à faire preuve de modération dans leurs dépenses pour atténuer les conséquences négatives déclarant: « Lorsque la politique monétaire freine, la politique budgétaire ne doit pas appuyer sur l’accélérateur ».

Il y a quelques jours, le Fonds monétaire international a relevé sa prévision d’inflation mondiale pour 2022, à 8,8% contre 8,3% en juillet, susceptible d’atteindre son pic à la fin de l’année, avec des attentes que la récession touchera plus d’un tiers de l’économie mondiale.

Un rapport du Fonds a ajouté que « plus d’un tiers de l’économie mondiale se contractera en 2023, et les trois plus grandes économies, les États-Unis, l’Union européenne et la Chine, continueront de chuter », notant que « le pire est encore venir. »

