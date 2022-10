Une délégation du mouvement de la résistance islamique palestinien Hamas est arrivée, ce mercredi 19 octobre, à Damas pour rencontrer le président Bachar Assad. Il s’agit de la première visite officielle depuis 2012.

«Une délégation du Hamas est arrivée à Damas pour une visite de deux jours», a indiqué à l’AFP Khaled Abdel Majid, chef du Front de lutte populaire palestinien (FLPP).

Les représentants du Hamas doivent «rencontrer le président Bachar al-Assad mercredi», qui les recevra dans le cadre d’une délégation rassemblant plusieurs responsables de factions palestiniennes, a-t-il ajouté.

La délégation du Hamas, conduite par Khalil Hayya, chef du bureau des relations arabes et islamiques, est arrivée en Syrie après un passage en Algérie, où 14 factions palestiniennes, ont signé jeudi dernier un accord de réconciliation.

La visite à Damas intervient quelques semaines après que le Hamas a annoncé sa volonté de rétablir ses relations avec le pouvoir syrien, «à la lumière de rapides développements régionaux et internationaux liés à notre cause».

Mardi, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a annoncé, dans un communiqué, « qu’une délégation du mouvement, conduite par le chef du Bureau des relations arabes et islamiques, Khalil al-Hayya, se rendra à Damas, mercredi, dans le cadre d’une haute délégation des factions palestiniennes », avait rapporté mardi la télévision libanaise AlMayadeen.

Cette visite intervient après des négociations non publiques entre le mouvement et les dirigeants syriens, sous la houlette du Hezbollah. Les deux parties ont discuté des divergences qui ont poussé le Hamas à quitter Damas en 2012.

Le 15 septembre, le Hamas a annoncé qu’il reprendrait ses relations avec la Syrie, qui a embrassé le peuple palestinien et ses factions de résistance pendant des décennies, selon le communiqué.

Dans sa déclaration, le Hamas a déclaré que cette décision est « dans l’intérêt de la nation et de ses justes causes, au cœur desquelles se trouve la cause palestinienne, et en particulier à la lumière de l’accélération des développements régionaux et internationaux ».

Lors d’une interview accordé à Al-Mayadeen le 25 juillet, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a exprimé son intérêt personnel à régler les relations entre le Hamas et la Syrie, ajoutant que « la Syrie est ouverte en ce qui concerne les relations avec le Hamas. »