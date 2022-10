Le chef adjoint du mouvement Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a affirmé depuis la capitale syrienne, Damas, que le « mouvement mettra fin à toute action individuelle non approuvée par la direction du Hamas », annonçant « la reprise des relations avec la Syrie ».

Al-Hayya a déclaré au journaliste de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Nous suivrons avec les frères syriens les arrangements pour que le Hamas reste en Syrie », ajoutant : « Les pays avec lesquels nous sommes liés nous ont informés de notre décision de reprendre nos relations avec la Syrie , et c’est une décision que le Hamas a prise seul. »

Le commandant adjoint du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a confirmé que « la rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad « était chaleureuse et il a exprimé sa détermination à apporter tout le soutien de la Syrie au peuple palestinien et à sa résistance. »

Il a souligné que « la relation avec la Syrie donne de la force à l’axe de la résistance et à tous les croyants en la résistance », expliquant que « le mouvement facilitera toute démarche pour construire ses institutions nationales palestiniennes et préserver son projet national ».

Al-Hayya a souligné : « Le Hamas n’a entendu aucune objection d’aucun pays qui l’a informé de sa décision de retourner en Syrie, y compris la Turquie et le Qatar ».

Il a ajouté : « Je suis venu en Syrie pour représenter la direction du Hamas, et c’est lui qui a pris la décision de rétablir les relations avec Damas », expliquant : « Nous souhaitons pour la Syrie toute paix et stabilité… La Syrie est chère et forte, ce qui signifie que notre nation est chère et forte. »

Il a indiqué que « le mouvement a pris la décision de retourner seul en Syrie et n’a consulté personne, et il ne se serait pas rétracté si une partie avait refusé cela ».

Dans une déclaration après avoir rencontré le président syrien Bashar al-Assad à Damas , les forces et factions palestiniennes ont affirmé que « l’option de la résistance est le seul moyen de rétablir les droits ».

De leur côté, les membres de la délégation ont affirmé que le peuple palestinien et les factions palestiniennes insistent sur l’importance de la Syrie, et apprécient hautement sa position, son rôle et ses sacrifices, a rapporté SANA.

Et les membres de la délégation de poursuivre : « La Syrie a toujours été l’incubateur de la résistance à travers l’histoire et est le bastion où nous nous réfugions aux moments difficiles ».

Ils ont réitéré la solidarité avec la Syrie face à l’agression internationale et au projet américano-sioniste.

Ils ont souligné que cette réunion rehaussera le moral du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et dans la diaspora, parce que la force de la Syrie signifie la force du peuple palestinien.

Le président al-Assad a affirmé que « l’importance des pourparlers de l’Algérie vient de son résultat qui a uni les Palestiniens, ajoutant que cette unité constitue la base de travail au profit de la cause palestinienne ».

Le président al-Assad a fait savoir que « l’unité des Palestiniens est la base de leur force pour faire face à l’occupation et récupérer leurs droits ».

Le président al-Assad a souligné » qu’en dépit de la guerre visant la Syrie, elle n’a point changé ses positions soutenant la résistance ».

Source: Médias