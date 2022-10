Le chef de cabinet du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a incité, le jeudi 20 octobre, les juifs du monde à « faire pression sur Tel-Aviv pour qu’il équipe son pays d’armes défensives », selon le journal israélien Haaretz.

L’appel est intervenu deux jours seulement après que Moscou a averti « Israël » que fournir à l’Ukraine du matériel militaire détruirait les relations politiques entre les deux parties.

S’adressant aux représentants d’organisations juives américaines et européennes via Zoom, il a estimé que « fournir des systèmes de défense aérienne est nécessaire, non seulement pour la sécurité ukrainienne, mais aussi pour assurer la paix pour Israël ».

Yermak a décrit la Russie comme le « Hezbollah européen ».

« Aujourd’hui, la voix de chacun d’entre vous est très importante sur la question de la défense aérienne », a déclaré le responsable ukrainien, dont le père est également un juif.

Dans ce contexte, le chef d’une organisation juive qui participait à cette conversation, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a recommandé des organisations juives « d’user de leur influence pour persuader le gouvernement israélien de soutenir davantage l’Ukraine ».

Plus tôt dans la journée, le conseiller principal du président ukrainien, Mikhail Podolyak, a critiqué la décision israélienne de ne pas transférer d’armes à l’Ukraine, a rapporté la télévision libanaise AlMayadeen, citant des médias israéliens.

« Israël a choisi d’être du mauvais côté de l’histoire, et nous sommes déçus de sa décision, à un moment où nos infrastructures civiles sont attaquées par des drones iraniens, ce qui provoque une grande déception au sein de la société ukrainienne », a déclaré Podolyak.