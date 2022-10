En déplacement dans la région de Riazan (ouest), le président russe Vladimir Poutine a tiré, le jeudi 20 octobre, plusieurs coups avec un fusil de sniper russe Dragounov.

Le chef suprême des armées russe a ainsi commencé son inspection sur un terrain d’entraînement.

Des mobilisés y reçoivent une première formation au combat avant de partir rejoindre leurs unités militaires.

M.Poutine a surveillé une séance d’entraînement, étudié les équipements des mobilisés et écouté un rapport du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

Les soldats reçoivent un gilet pare-balles, une arme, un casque et des chaussures, ainsi qu’un sac à dos spécial comprenant des sous-vêtements, un tapis de sol et un sac de couchage.

Sergueï Choïgou a présenté au Président russe un rapport sur les résultats de cet entraînement.

Fusil Dragounov

Le fusil de précision semi-automatique Dragounov est en service dans l’armée -soviétique puis russe- depuis 1963.

Facile à manier et très fiable, ce serait le fusil de précision le plus répandu, principalement dans les pays d’Europe de l’Est, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Il est souvent encore le fusil de précision standard des forces armées, mais aussi des guérilleros et groupes rebelles locaux.

