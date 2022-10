La marine iranienne a annoncé avoir arrêté deux bateaux américains lors d’une opération d’escorte de sécurité en mer Rouge.

Dans sa déclaration lors de la cérémonie de réception du 84e groupe de marines en présence des cadres de la force et de leurs familles à Bandar Abbas, le commandant de la marine iranienne, l’amiral Shahram Irani, a déclaré que le 84e groupe naval de la force navale de l’armée a pu mener des opérations de surveillance et d’établir la sécurité maritime au plus haut niveau. Il a ajouté : « La marine iranienne a arrêté deux bateaux américains lors d’une opération d’escorte de sécurité dans les eaux de la mer Rouge.

Source: Iranin Arabic