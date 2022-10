Le groupe de résistance ‘Arine al-O’ssoud, la Fosse aux lions, a annoncé ce dimanche 23 octobre le martyre de l’un de ses chefs de résistance les plus féroces contre l’occupation israélienne, Tâmer al-Kîlanî. (Tamer al-Kilani)

Comme le montre la vidéo rendue publique par ce groupe, il a succombé dans l’explosion d’une moto piégée à la TNT, déposée sur son chemin, (vidéo) vers 1 :20 après minuit de ce dimanche 23 octobre dans le vieux quartier de la ville de Naplouse, a indiqué le groupe.

La deuxième vidéo montre un homme en casque déposer la moto sur le chemin de Tamer, avant de disparaitre.

« Elle a aussi été diffusée par la Fosse aux lions, pour étayer leurs accusations qu’il a été tué dans un attentat israélien, via un collaborateur », explique le chroniqueur palestinien Adel Chadid.

Tamer al-Kilani parmi ses compagons de la Fosse aux lions

Fondé le mois de septembre dernier, ce groupe est formé d’éléments appartenant à différentes factions de résistance palestinienne à Naplouse et Jénine. Dont les Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique et Brigades des martyrs d’al-Aqsa du Fatah. Il a appelé les Palestiniens à affronter les colons israéliens en Cisjordanie occupée.

« Il était l’un des combattants les plus féroces du groupe », a précisé le groupe La fosse des lions dans son communiqué sur Tamer al-Kilani.

Les autorités de l’occupation israélienne lui attribuent une série d’attaques ces derniers mois.

Selon le Yediot Aharonot, c’est Kilani qui a dépêché Mohamad al-Minawit (Minaouit) à Jaffa afin qu’il se rende par la suite à Tel Aviv et y exécute une opération de fusillade.

Selon la chaine de télévision israélienne KAN, le martyr al-Kilani est derrière les tirs de feu contre l’armée israélienne à Naplouse, qu’il a planifié une attaque à l’engin piégé contre la station d’essence de Kadomim et qu’il est derrière l’engin jeté sur une force de l’armée israélienne a proximité de Hafat-Jala’d et autres…

Le père de Tamer al-Kilani

La mère du martyr Tamer al-Kilani lors des adieux

« L’occupation israélienne ne sait rien de l’honneur »

« L’occupation n’honore pas son armée et ne sait rien de l’honneur, elle ne l’a pas étudié et n’a étudié que les voies de l’abjection, de la bassesse et de la trahison, elle et ses collaborateurs », a fustigé le groupe Fosse aux lions, en dénonçant la manière dont il a été liquidé. Promettant de révéler les détails de l’assassinat du martyr al-Kilani, et menaçant « d’une riposte dure et douloureuse ».

Selon l’expert dans les questions israéliennes Alif al-Sabbagh, « les forces de l’occupation israélienne ont recours à leurs agents, chaque fois qu’elles n’arrivent pas à atteindre leur cible via leurs forces spéciales ou leurs drones ».

La manière dont il a été tué montre selon lui qu’elles ont été incapables de l’atteindre. M. Sabbagh a exprimé sa crainte qu' »Israël » n’augmente le recours à la politique des assassinats par le biais de ses agents dans la période à venir, surtout que les révolutionnaires jouissent d’un grand soutien populaire dans leur environnement.

Impuissance et cauchemar

Selon le Hamas, la manière dont « Kilani a été tué montre l’impuissance de l’occupation dans sa confrontation contre la hausse du phénomène de la résistance, surtout de la part de la Fosse aux lions ».

Le Jihad islamique a pour sa part, estimé que ce groupe est devenu « un cauchemar inquiétant qui hante le sommeil de l’ennemi ».

Le FPLP a quant à lui mi en garde que « l’attentat ne réussira pas à circonscrire l’expansion révolutionnaire et la riposte ne fera qu’attiser davantage la résistance et la confrontation sur tous les fronts ».

8 années de prison

Âgé de 33 ans, le martyr Kilani était marié et avait 2 enfants.

Accusé d’appartenir au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), il avait passé 8 années dans les prisons de l’occupation israélienne.

En état d’ébullition

La Cisjordanie occupée est en état d’ébullition contre l’occupation israélienne depuis le début de l’an. Tout y passe : affrontements aux pierres, fusillades et attaques aux armes à feu ou à l’arme létale… Près de 130 Palestiniens ont été tués.

11 Palestiniens arrêtés

A l’aube de ce dimanche, 11 Palestiniens ont été arrêtés dans plusieurs villes de la Cisjordanie dont une femme et sa fille, arrêtées dans le quartier al-Dhahrat dans la localité d’al-I’sawiyyat à l’est de la ville sainte occupée al-Qods.

Les forces de l’occupation israélienne ont indiqué avoir capturé deux ex-détenus Abdallah al-A’mayrat et Nader ‘Azmi Abou Halil depuis Dora au sud d’al-Khalil et les deux jeunes palestiniens Ahmad Mezher et Ahmad Abou Hadîd du camp al-Dahichat au sud de Bethleem, ainsi que les deux frères Ihab et ‘Oday Jamal ‘Adwane de la localité ‘Azoune à l’est de Qalqiliat (Qaliqîliat) pour faire pression sur leur frère afin qu’il se rende.

Deux autres jeunes palestiniens Ahmad Abdel Ghanî al-Tamimi (al-Tamîmî) et Ahmad Daoud al-Tamîmî dans le village Deir Nizâm à l’ouest de Ramallah.

Opération par un adolescent de 16 ans?

Le samedi 22 octobre, les soldats israéliens ont traqué avec l’aide d’hélicoptères puis ont ouvert le feu sur un adolescent palestinien de 16 ans, l’accusant d’avoir poignardé un colon à proximité de la Colline française à al-Qods.

Selon le correspondant d’al-Manar, les médias israéliens rapportent que l’adolescent palestinien Mohamad Rajab Abou Qteich a été traqué par les forces d’occupation jusque dans la quartier palestinien Cheikh Jarrah, arguant qu’il portait un couteau.

Des médias israéliens ont indiqué par la suite qu’il a été tué par une force spéciale de la police israélienne qui a ouvert le feu sur lui alors qu’il sortait du mini-stade de foot de cheikh Jarrah et l’a tué. Mais selon al-Manar, son martyre n’a pas encore été confirmé. Il se trouvait à deux kilomètres du lieu ou le colon a été poignardé.

Plusieurs factions de la résistance, le Jihad islamique, les Comités de la résistance en Palestine, le Mouvement palestinien des moudjahidines et le Hamas ont toutefois salué l’opération contre le colon sur la Colline française, sans préciser qui en est l’auteur.

Le martyr Rabi Arafat Rabi (32 ans)

Martyr à Qalqiliat

Dans la soirée du samedi 22 octobre, à l’est de la ville de Qalqiliat le jeune palestinien Rabi Arafat Rabi (32 ans) a été tué d’une balle dans la tête tirée depuis le barrage israélien 109 de cette région.

Source: Divers