Le commandant des forces navales du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), le général de brigade Ali-Reza Tangsiri, a annoncé que « 60 drones peuvent être lancés depuis le pont du navire Martyr Bagheri puis atterrir sur la piste du navire ».

« Nous prenons toutes les mesures qui assureront notre sécurité, tandis que les Américains prennent des contre-mesures à tout ce que nous faisons. Nous devons donc utiliser de nouveaux équipements et de nouvelles méthodes, notamment pour attaquer à distance avec plus de précision, augmenter la vitesse et éviter davantage de radars», a déclaré le général de brigade Tangsiri.

Le général de brigade iranien a évoqué l’histoire de l’industrialisation militaire de l’Iran dans le domaine maritime, soulignant que son pays « a commencé à fabriquer des navires militaires après la guerre Irak-Iran (1980-1988), tels que des navires de la classe Zoulfiqar, puis des missiles leur ont été installés et leur vitesse a été augmentée. Ultérieurement le niveau de leur vitesse est passé de 55 nœuds à 75 nœuds puis à 90 nœuds ».

Exprimant l’espoir que « la vitesse de croisière franchira les 90 nœuds, il a fait remarquer que « la vitesse des bouées américaines de cette classe ne dépassait pas 35 nœuds ».

Parlant de la bataille navale qui a eu lieu en 1988 entre la marine iranienne et la marine américaine, après que les Américains ont abattu un avion civil iranien, il a rappelé : « grâce à l’arme des vedettes rapides, on a pu dans un affrontement direct avec les Américains, leur infliger des pertes. Plus de 52 soldats ont été tués en un an et demi, alors que nous avons eu 9 martyrs ».

Il a ajouté : « Dans cette bataille, nous avons perdu 4 bateaux de guerre, mais les Américains ont perdu 3 frégates, la Samuel Robert, la CORCT et la Sangari, en plus de 2 hélicoptères ».

A noter que l’amiral Shahram Irani, commandant des forces navales de la marine iranienne, a affirmé le vendredi 21 octobre, que « le 84e groupe de renseignement opérationnel de combat de la marine de l’armée a arrêté deux embarcations américaines qui mettaient en danger la navigation dans les hautes mers et la mer Rouge , ajoutant que l’arrestation des deux marcheurs est intervenue au cours d’une « mission de la marine » de l’Iran pour établir la sécurité en haute mer. Il n’a précisé la date de cet évènement.

Source: Médias