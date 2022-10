Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, na inauguração da Expo « Meu Solo » na tarde da quinta feira dia 27 de outubro de 2022, no qual abordou os últimos acontecimentos locais e internacionais.

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, condenou na quinta-feira (27 de outubro) o crime hediondo cometido pelo grupo takfiro-wahhabi Daesh em um santuário no Irã.

« Aqueles que estão por trás desse crime são os mesmos que apoiaram os últimos tumultos no Irã », disse Sayed Nasrallah, durante discurso na inauguração da Expo de produtos alimentícios.

O líder do Hezbollah também elogiou o heroísmo dos combatentes palestinos em Nablus, Jenin e no campo de Shouefat. “Metade do exército israelense, de acordo com as admissões dos líderes da ocupação, está posicionado no norte da Cisjordânia para caçar um número limitado de jovens palestinos corajosos”.

E ainda sobre o acordo sobre a demarcação das fronteiras marítimas entre o Líbano e a entidade sionista, Sayed Nasrallah assegurou que: « A missão foi cumprida », agradecendo aos homens da Resistência Islâmica que estiveram atentos durante as negociações indiretas. E para acrescentar: « A posição detalhada do Hezbollah sobre este ponto será anunciada no sábado, 29 de outubro às 20h30 (horário de Beirute-AlQuds) ».

Eis os principais pontos de seu discurso:

Em primeiro lugar, gostaria de salientar que a data de inauguração desta feira de alimentos foi marcada há várias semanas. Estamos inaugurando esta feira hoje, quando as negociações indiretas sobre a demarcação das fronteiras marítimas foram finalizadas.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para rever alguns desenvolvimentos.

Os instigadores dos tumultos são eles mesmos que enviaram os assassinos para Shiraz

Condeno o massacre cometido pelo grupo terrorista wahhabi Daesh, cujos membros abriram fogo contra um santuário religioso em Shiraz, no Irã, matando e ferindo dezenas de mulheres, crianças e homens.

Estendemos nossas condolências ao Aiatolá Sayed Ali Khamenei, à liderança e ao povo iraniano, e às famílias dos mártires e feridos.

A conscientização é necessária diante desse crime hediondo. Falo com o querido povo iraniano: Certifique-se de que quem lidera os motins é o mesmo que apoia esses grupos e que enviou os assassinos para Shiraz. Há um único instigador em uma sala preta liderada pelos Estados Unidos. Depois de derrotados na Síria e no Iraque, os governos dos EUA facilitaram a transferência desses terroristas para o Afeganistão, que se tornou uma base para o lançamento de ataques terroristas contra sunitas e xiitas no Afeganistão, Irã e Paquistão. Esta é a sua nova missão, após a derrota no Iraque e na Síria sob a supervisão do Haj Qassem Soleimani, Abou Mahdi Mohandess e Mostafa Badreddine.

Saudações aos heróis palestinos que estão mudando o jogo em favor da vitória final

Todas as nossas saudações aos heróis combatentes de Nablus, Jenin e no campo de Chouafat.

Em particular ao mártir Oday Tamimi, que se tornou um exemplo para a geração que alcançará a vitória. Homenagem aos lutadores do Den of Lions e da Jenin Brigade, que agitam ‘Israel’ há semanas. De acordo com as confissões dos líderes da ocupação, e se bem me lembro do ministro da guerra israelense (Benny Gantz), metade do exército israelense está implantado no norte da Cisjordânia para caçar um número limitado de jovens palestinos. São eles que dão esperança e mudam a situação no terreno a favor da libertação da Palestina.

Demarcação das fronteiras marítimas: missão cumprida

Em relação às negociações indiretas sobre a demarcação das fronteiras marítimas, o que aconteceu do início ao fim constitui uma vitória muito grande para o Líbano, para o Estado, para o povo e para a Resistência e trará repercussões e resultados muito importantes.

As observações e questões levantadas por alguns desde o início das negociações revelam que algumas pessoas ficaram chocadas e começaram a proferir palavras incompreensíveis.

Para quem fizer comentários dignos de discussão, podemos comentar e discutir, mas quem tiver ódio cego, por mais que falemos, não ouvirá nada da nossa parte.

O que se concluiu, mesmo ao nível da forma, prova que as acusações de normalização (com a entidade sionista) são infundadas.

Hoje, o Líbano completou um passo importante que o colocará diante de um novo período. É correto dizer que nos tornamos um Estado de petróleo e gás.

Quem estiver interessado em ouvir a posição do Hezbollah sobre este arquivo e suas implicações, farei um discurso lá no sábado, 29 de outubro, às 20h30 (horário de Beirute-AlQuds).

Mas, gostaria de comentar rapidamente, o Líbano conseguiu completar esse período. Agora acabaram todas as medidas, arranjos e mobilizações excepcionais da Resistência, que vem trabalhando dia e noite nos últimos meses. Missão cumprida, obrigado.

As negociações sobre o arquivo de demarcação foram todas indiretas, e as delegações libanesa e sionista não se reuniram sob o mesmo teto.

O documento que o presidente assinou e foi entregue aos representantes da ONU em Naqoura (cidade fronteiriça no Sul do Líbano, nota do editor) não é um tratado internacional e nada tem a ver com reconhecimento ou normalização com « Israel ».

A folha em que o Líbano assinou não mostra uma assinatura israelense. As autoridades libanesas tiveram o cuidado de não mostrar nenhum sinal de normalização.

Além disso, não há garantia de segurança que foi dada ao inimigo sionista.

FIM

Fonte: Al Manar