Des Iraniens de tous horizons sont descendus dans les rues dans différentes provinces du pays, le vendredi 28 octobre, pour condamner l’attentat terroriste perpétré contre le sanctuaire du Shah Cheragh, un de petits fils du prophète Mohammad (S), situé dans la ville de Chiraz, dans le sud du pays, dans la province de Fars.

Les manifestants se sont rassemblés dans tout l’Iran, y compris dans la capitale Téhéran, après la prière du vendredi.

Le président iranien Ebrahim Raïssi ainsi qu’un groupe de responsables militaires et civils étaient également présents lors de la marche organisée à Téhéran le vendredi 28 octobre.

Ils ont scandé des slogans et brandi des banderoles demandant que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « À bas les États-Unis », « À bas Israël », « À bas Daech » et ont exprimé leur colère et leur indignation envers les mercenaires à la solde des États-Unis et du régime israélien.

Tout en exprimant leur solidarité et leur unité contre les ennemis et leur complot, les manifestants iraniens ont affiché leur haine et leur dégoût envers les crimes odieux de l’arrogance mondiale et de ses mercenaires.

Pour rappel, quinze fidèles dont une femme et deux enfants ont perdu la vie et au moins 40 autres ont été blessés après qu’un terroriste lourdement armé eut attaqué le sanctuaire populaire dans la province du sud-ouest de l’Iran. L’incident s’est produit vers 17 h 45 heure locale (14 h 15 GMT) le mercredi 26 octobre, juste avant les prières du soir.

Le terroriste ayant mené l’attaque contre des fidèles à Chiraz, le mercredi 26 octobre 2022.

Le commandant de la police de la province de Fars a déclaré que le terroriste avait ouvert le feu de manière aveugle sur les pèlerins à l’intérieur du sanctuaire et qu’il avait lui-même été blessé et arrêté par les agents de sécurité.

L’agence de presse Nour News a annoncé que le terroriste qui a perpétré l’attaque était un ressortissant étranger. Le groupe terroriste Daech a revendiqué l’attentat peu après.

Les images de vidéosurveillance diffusées par les autorités locales montrent le terroriste entrant dans le sanctuaire après avoir caché un fusil d’assaut dans un sac et ouvrant le feu sur les fidèles qui tentaient de fuir et de se cacher dans les couloirs.

Les condamnations ont afflué au sein et en dehors de la République islamique d’Iran à la suite de ce crime.

Le Guide de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, a présenté ses condoléances à la nation iranienne, assurant que les auteurs de ce crime odieux seront définitivement punis.

Le Leader a appelé les agences de sécurité, le pouvoir judiciaire, les penseurs, les militants et toute la nation à rester unis pour faire face au courant qui méprise et ne respecte pas la vie, la sécurité et les valeurs sacrées du peuple.

Pour sa part, le président iranien Ebrahim Raïssi a également promis que la République islamique d’Iran réagirait de manière impitoyable à ceux qui sont à l’origine de l’effusion de sang, ajoutant : « Cet acte vicieux ne restera certainement pas sans réponse. »

Source: Avec PressTV