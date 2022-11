Après la divulgation de l’interruption du service Starlink près des lignes de front russo-ukrainiennes, et la fuite de nouvelles de discussions sur son financement entre Elon Musk et le département américain de la Défense, Kiev craint que le service ne soit interrompu définitivement, et son impact sur le cours des batailles.

Après la mise hors ligne de 1 300 unités satellites de l’armée ukrainienne, les craintes de Kiev se sont intensifiées quant à la possibilité que ses forces perdent l’accès au service Internet Starlink d’Elon Musk.

Selon deux sources proches du dossier, la chaine satellitaire américaine CNN a rapporté que bien que « le service soit considéré comme une source de communication révolutionnaire pour l’armée ukrainienne, lui permettant de poursuivre les combats et de rester connecté, même si les réseaux de téléphone mobile et Internet sont détruits dans sa guerre avec la Russie. Cependant, des inquiétudes ont récemment surgi quant à la fiabilité de SpaceX, en particulier après la divulgation de rapports de pannes de service près des lignes de front, et d’autre part, la fuite d’informations rapportant des discussions sur le financement entre Musk et le département américain de la Défense .

CNN a indiqué, pour la première fois, que SpaceX a envoyé une lettre en septembre dernier au Pentagone affirmant qu’il avait dépensé près de 100 millions de dollars pour financer Starlink en Ukraine, et qu’il n’était plus en mesure de continuer à le faire. La lettre demandait également au ministère de la Défense de prendre en charge le financement de l’armée ukrainienne, qui s’est élevé à des dizaines de millions de dollars par mois.

Quelques jours après le rapport, Musk a semblé retirer sa demande, déclarant sur Twitter: « Nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien ». Cependant, selon un haut responsable de la défense, les négociations se poursuivent entre SpaceX et le ministère de la Défense.

« Les négociations sont en cours. Tout le monde dans notre immeuble sait que nous allons les payer », a ajouté le responsable, ajoutant que le ministère tenait à obtenir des engagements écrits « parce que nous craignons qu’il ne change d’avis » plus tard.

Ni Musk ni SpaceX n’ont répondu à une demande de commentaire. Ni le gouvernement ukrainien, ni le ministère de la Défense, étant donné que mercredi dernier Musk a assisté à une célébration de l’US Space Force, qui comprenait le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées.

La dernière panne a commencé le 24 octobre et a été décrite par une source informée de la situation comme représentant un « gros problème » pour l’armée ukrainienne. La panne a touché un bloc de 1 300 stations, que l’Ukraine a achetées à une société britannique en mars et utilisées dans des opérations liées au combat.

En outre, selon la source, SpaceX facturait à l’armée ukrainienne 2 500 dollars par mois pour maintenir chacune des 1 300 unités connectées, ce qui porte le coût total à près de 20 millions de dollars en septembre. Mais finalement, ils n’ont plus été en mesure de payer, a indiqué la source.

Source: Médias