Une école supérieure de technologie des systèmes de drones ouvrira ses portes à partir de l’année universitaire prochaine en Algérie, a annoncé, le 3 novembre, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les membres du comité chargé de cette création se sont réunis jeudi en présence du ministre Kamal Badari.

Leur mission était d’élaborer des plannings d’enseignement et de formation dans le domaine de la technologie des systèmes de drones, de préparer un cahier des charges, ainsi que d’étudier les « moyens humains et matériels, et toutes les ressources nécessaires », selon un communiqué officiel, rapporte Sputnik.

Statut spécial

La future école aura un « statut spécial ». Son but principal est de suivre le rythme des développements dans les sciences et technologies avancées, en gardant un œil sur les futures professions à l’ère du numérique, toujours selon le communiqué.

Pour rappel, avec pour ambition de se mettre au diapason rayon nouvelles technologies, l’Algérie s’est immergée dans la construction de drones.

Ainsi, en novembre 2014, le Salon international sur les véhicules aériens et drones a eu lieu dans le pays.