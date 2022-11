La participation massive des femmes iraniennes, y compris celles qui ne sont pas voilées, aux activités de la Journée nationale de la lutte contre l’arrogance mondiale, le vendredi 4 novembre, a dévoilé les mensonges de la version occidentale sur la réalité des droits des femmes en Iran.

Une Iranienne brandissant le portrait du martyr Qassem Soleimani, le vendredi 4 novembre 2022.

Une Iranienne non voilée paricipant à la journée la lutte contre l’arrogance mondiale.

Deux Iraniennes non voilées brandissant le drapeau iranien, lors de la journée de la lutte contre l’arrogance mondiale le 4 novembre 2022.