La Russie, qui n’exportait que très peu de pétrole vers l’Inde jusqu’à mars dernier, est devenue en octobre le plus gros fournisseur de pétrole du pays, dépassant l’Arabie saoudite et l’Irak qui sont les exportateurs traditionnels de l’Inde, a rapporté dimanche le média privé indien Zee News.

Citant les données de la société de suivi des marchandises énergétiques Vortexa, Zee News a fait savoir que le pétrole en provenance de Russie représentait 22% des importations totales de brut de l’Inde, contre 20,5% pour l’Irak et 16% pour l’Arabie saoudite.

« La Russie a fourni 935 556 barils par jour (bpj) de pétrole brut à l’Inde en octobre, alors qu’elle ne représentait que 0,2% du total du pétrole importé par l’Inde sur une année jusqu’au 31 mars 2022 », poursuit l’article.

« L’Inde n’a importé que 36 255 bpj de pétrole brut depuis la Russie en décembre 2021, contre 1,05 million de bpj depuis l’Irak et 952 625 bpj depuis l’Arabie saoudite », a ajouté Zee News.

D’après le média, il n’y a eu aucune importation de pétrole depuis la Russie sur les deux mois de janvier et février, tandis que l’Inde a importé de plus en plus de pétrole russe après le début du conflit russo-ukrainien fin février.

L’Inde a importé 68 600 bpj de pétrole russe en mars, ce chiffre est monté à 266 617 bpj le mois suivant et a atteint 942 694 bpj en juin. Ce mois-là, l’Irak était le plus gros fournisseur de l’Inde avec 1,04 million de bpj de pétrole et la Russie est devenue le deuxième plus gros pays fournisseur de l’Inde, selon Zee News.

