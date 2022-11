L’association des colons d’Elad reçoit 28 millions de shekels pour soutenir les colonies de Wadi Rababah à Silwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa.

L’association de colonisation Elad a reçu 28 millions de shekels (7 millions et 900 000 dollars américains) pour soutenir les colonies de Wadi al-Rababa dans la ville de Silwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa.

Le journal israélien, Haaretz, a révélé que « l’association de colonies Elad a reçu 28 millions de shekels pour soutenir les projets de colonies et de judaïsation dans le quartier de Wadi al-Rababa et modifier son caractère palestinien, sous prétexte de créer des parcs publics et des projets agricoles et de développer le tourisme de la région aux dépens des propriétaires d’origine de la terre. Mais aussi , dans le but de leur priver de leurs droits et de confiscer leur terre et empêcher l’expansion géographique palestinienne à Silwan, le flanc sud de la mosquée bénie Al-Aqsa.

Le projet de colonisation dirigé par Elad, dans le quartier de Wadi al-Rababa et à Silwan en général, est soutenu par plusieurs institutions d’occupation, dont la municipalité d’occupation,les ministères de l’armée, de l’éducation, de l’agriculture et de la justice, et le soi-disant ministère des Affaires d’al-Qods.

Ahmed Simrin, membre du comité de quartier de Wadi al-Rababa, a déclaré : « Ces dons collectés par l’Elad Settlement Association pour soutenir Wadi al-Rababa visent à renforcer l’emprise de l’occupation sur le quartier, afin de le judaïser ».

A noter que 800 habitants d’al-Qods résistent avec fermeté face à la judaïsation et à la colonisation, dans le quartier de Wadi al-Rababa, dans la ville de Silwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa.

Simrin a ajouté : « Pendant des années, les habitants d’al-Qods de Wadi al-Rababa ont subi le harcèlement de l’occupation, le dernier en date étant le déploiement de caméras de surveillance dans le quartier qui surveillent les mouvements des propriétaires terriens de manière précise, tandis que les bulldozers de l’occupation continuent leurs assauts sur les terres et arrachent les oliviers enracinés dans la terre de la vallée il y a plus de 400 ans, tandis que les colons continuent d’organiser des fêtes bruyantes nocturnes sur nos terres, dans le but de perturber le calme dans les quartiers et déplacer les citoyens pour les vider au profit des colons ».

L’association Elad, considérée comme le fer de lance de la colonisation et de la judaïsation à alQods, a révélé l’été dernier un projet de judaïsation à Silwan baptisé Ferme dans la vallée, pour attirer des milliers de colons dans la ville occupée d’al-Qods, dans le cadre de la participation dans les activités du soi-disant parc national qui s’est tenu sur les terres palestiniennes dans la ville de Silwan, à la demande de la municipalité d’occupation.

Elad a mis la main sur des terres appartenant à des Palestiniens à Silwan et les a transformées en une ferme de colonisation. Elle y exploite des activités agricoles, en particulier la plantation d’arbres, pour modifier les caractéristiques de la terre d’origine et créer une nouvelle histoire cohérente avec le récit sioniste talmudique sur la ville d’al-Qods.

L’association Elad est considérée comme l’une des organisations non gouvernementales les plus riches de l’occupation israélienne, elle supervise environ 70 avant-postes de colonies à Silwan, dont la plupart sont situés dans la région de Wadi Hilweh, qui est la zone la plus proche d’Al-Aqsa, et elle finance les fouilles israéliennes dans la région.

Silwan est considérée comme l’une des zones les plus actives dans lesquelles les parcs sont nombreux, car elle est adjacente à la mosquée d’Al-Aqsa au sud, et elle constitue la première ligne de défense, car elle bénéficie de la part du lion du projet.

