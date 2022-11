Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Nikolai Patrushev, est arrivé dans la capitale iranienne, Téhéran, pour s’entretenir avec le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, Ali Shamkhani, et un certain nombre de hauts responsables iraniens.

L’agence iranienne Noor News a déclaré : « Suite à une invitation officielle du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, l’amiral Ali Shamkhani, Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, est arrivé ce soir à Téhéran ».

L’agence a souligné qu' »en plus de sa rencontre avec son homologue iranien, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe rencontrera et discutera du développement et de l’expansion des relations bilatérales et de la coopération internationale avec de hauts responsables politiques et économiques en Iran ».

Auparavant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a qualifié l’Iran de « partenaire fiable », notant que Moscou « a l’intention d’accroître la coopération avec Téhéran et d’unifier les efforts, en particulier à la lumière des pressions extérieures ».

Source: Médias