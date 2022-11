Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, Fateh Birol, a déclaré que « si les prix du pétrole approchent des 100 dollars , cela représente un réel danger pour l’économie mondiale ».

Fateh Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, a déclaré ce mercredi, « qu’il était surpris par la décision de l’OPEP+ de réduire la production au mois d’octobre ».

Birol a déclaré à Reuters, en marge de la conférence sur le climat COP27 en Égypte, que « ces pays ( producteurs de pétrole) ont pris des décisions dans le passé qui ont contribué à calmer les marchés pétroliers… mais cette décision pourrait imposer davantage de pression sur l’inflation voire affaiblir l’économie mondiale. »

L’OPEP + a annoncé le mois dernier qu’elle réduirait la production de 2 millions de barils par jour, à partir de novembre, pour soutenir les prix du pétrole brut, qui sont passés d’un sommet d’environ 140 dollars le baril en mars, à moins de 100 dollars maintenant.

Mardi, l’Energy Information Administration des États-Unis a réduit de 21 % ses prévisions de croissance de la production de pétrole brut l’année prochaine, quelques jours après que les chefs des sociétés de production pétrolière ont mis en garde contre la poursuite de l’inflation et les restrictions sur la chaîne d’approvisionnement.

L’Energy Information Administration a souligné que la production de pétrole brut aux États-Unis devrait augmenter d’environ 480 000 barils par jour pour atteindre 12,31 millions de barils par jour, contre une croissance de 610 000 barils par jour dans les prévisions précédentes.

Or, la production pétrolière américaine en 2023 dépassera le niveau record enregistré en 2019, qui s’élevait à 12,29 millions de barils par jour.

Les producteurs de pétrole ont mis en garde au cours des dernières semaines contre une baisse de production plus que prévu, soulignant des puits épuisés, des pénuries de main-d’œuvre et de matériaux, une hausse des coûts et une forte concentration sur les rendements des actionnaires.

La réduction prévue intervient alors que le président américain Joe Biden a appelé les entreprises à augmenter la production pour réduire les prix du carburant qui alimentent l’inflation et menacent les pénuries de mazout et de diesel cet hiver.

Et l’ Energy Information Administration a annoncé le mois dernier que « le solde de brut dans la réserve stratégique américaine s’élevait à 408,7 millions de barils, après une baisse de 7,7 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 7 octobre », et c’est le niveau le plus bas de la réserve stratégique depuis juin 1984.

