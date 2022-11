Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré que « le vide présidentiel se reflète à tous les niveaux au Liban, mais cela ne signifie pas que ce vide peut être comblé par n’importe qui le plus tôt possible, et nous ne pensons pas que quiconque veuille un vide présidentiel au Liban. »

Dans son discours prononcé lors de la célébration organisée par le Hezbollah vendredi à l’occasion de la Journée des Martyrs Sayyed Hassan Nasrallah a souligné « qu’il faut préserver les facteurs de puissance au Liban dont le plus important est la Présidence de la République sachant qu’elle est liée à la sécurité nationale de notre pays. Il a ajouté que « la résistance est l’un des facteurs de puissance les plus importants au Liban, et elle est ciblée surtout par les Etats-Unis qui cherchent toujours le chaos. » Il a poursuivi : « La résistance et une grande partie du peuple libanais veulent un président de la république à Baabda qui rassure la résistance, nous voulons un président courageux, un président pour qui l’intérêt du Liban prime sur son intérêt personnel, un président qui ne craint personne, et qui ne peut être vendu ou acheté, un président qui ne nous poignarde pas dans le dos », notant que « le président Emile Lahoud ne la pas poignardera pas ni ne l’a isolée ou abandonnée ».

Et d’ajouter : « Avec le président Michel Aoun, que nous l’aimons ou pas, pendant 6 ans, avait préservé cette résistance qui a implanté les équations de la dissuasion et défendu le Liban, et qui a été un facteur décisif dans la délimitation des frontières maritimes, cette résistance était à l’abri parce qu’ à Baabda , résidait un homme courageux qui n’est ni peut être vendu ni acheté et surtout qui n’a pas peur ».

Il a expliqué : « Nous ne voulons pas un président qui couvre la résistance ou la protège. La résistance au Liban n’a pas besoin de couverture ou de protection. Nous voulons un président qui ne la poignarde pas dans le dos ou ne la vende pas. Pour que le Liban puisse extraire son pétrole et son gaz, nous devons chercher un président avec ces qualités ». Il a estimé que « certains qui aspirent à la présidence veulent discuter dès leur première apparition de la résistance alors qu’il y a des centaines de sujets plus sensibles et ces candidats ont entamé un mauvais départ ».

Son éminence a indiqué que « l’ambassade des États-Unis s’ingère dans les moindres détails gouvernementaux et ministériels au Liban. Les États-Unis annoncent leur soutien à l’armée libanaise, la considérant qualifiée pour tenir tête à la résistance, mais l’armée, avec tous ses chefs et officiers, ont rejeté dans le passé cette idée et la rejette au présent ».

D’un autre côté, Sayyed Nasrallah a affirmé : « En ce jour béni célébré chaque année, nous célébrons le jour du Martyr, et ce jour-là, le prince des martyrs Ahmed Qasir a pris d’assaut le bâtiment du QG israélien à Tyr, tuant plus d’une centaine de soldats et officiers israéliens en une minute. Cette opération a ébranlé l’entité ennemie et a ouvert l’ère des opérations martyres pour affronter l’occupation israélienne au Liban ».

Sayyed Nasrallah a souligné que « cet ennemi, qui a pensé qu’il restera dans le sud, et qui a estimé que les gens de ses différentes régions coexisteraient avec lui, cet ennemi a cru qu’il bénéficiera d’années de stabilité. Cette opération sans précédent, a détruit le quartier général sioniste et a brisé tous les rêves israéliens d’entrainer le Liban dans l’ère israélienne. Cette opération a instauré la première libération et a incité l’ennemi à revoir ses calculs. Et nous espérons qu’une opération plus importante sera conduite par un résistant face à cet ennemi usurpateur et occupant ».

Sayyed Nasrallah a expliqué : « Cette grande occasion a été adoptée par le Hezbollah comme la journée du martyr, et ce jour est celui de tous les martyrs. C’est le jour des martyrs-dirigeants, des martyrs-dignitaires religieux et de tous les martyrs quel que soit leur label ou leur raison. Tout martyr dans l’axe de la résistance est un de nos martyrs et un de nos bien-aimés. Ce jour marque une occasion annuelle de rencontrer les familles des martyrs et de parler en présence des martyrs, qui sont vraiment vivants. Tel est le témoignage de Dieu qui affirme que les martyrs sont vivants et récoltent des biens de subsistance. Dans les versets de Dieu se manifestent Sa générosité et son Existence, c’est Lui qui souffle dans nos âmes et nous donne de l’argent, puis Il dit : « Vendez-moi ces âmes et cet argent, et en échange un Paradis, qu’aucun œil n’a vu, qu’aucune oreille n’a entendu, et qu’aucun n’a imaginé. Dieu Tout-Puissant accorde et donne et ensuite loue celui qui se dédit pour gagner la satisfaction de Dieu. »

Sayyed Nasrallah a dit : « Aujourd’hui, nous célébrons le jour de nos martyrs après quarante printemps de la résistance, et certains de nos frères et sœurs ont quitté cette vie. Ils avaient dédié leur vie entière à la voie de la résistance, parmi eux se trouvaient des érudits, des chefs, des frères et des sœurs qui se sont sacrifiés dans cette voie, ils ont toujours participé dans tous les domaines et sur tous les fronts.

Il a ajouté : « Il y a beaucoup de familles qui ont encouragé leurs enfants à aller rejoindre les fronts, et quand leurs chers sont tombés en martyr, ils se sont armés de patience et de courage , fiers du martyr et ont préservé son honneur. Nous connaissons l’importance et la valeur de ces martyrs et la valeur de leurs sacrifices pendant leur jihad jusqu’à leur martyre. Par la bonté de Dieu et grâce au sang des martyrs le Liban est ce qu’il est auj, et si nous ignorons ce véritable facteur de puissance, nous serons faibles, et si nous ignorons les raisons de la libération et de la dignité, nous serons exposés à l’hostilité et à l’humiliation ».

A SUIVRE

Source: Al-Manar