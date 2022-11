La guerre qui fait rage entre Israël et l’Iran n’est pas aussi discrète qu’il y paraît. Elle se déroule sur un large front qui comprend non seulement l’Iran, mais aussi la Turquie, le Kurdistan irakien et d’autres États de la région.

La Syrie reste cependant le principal champ de bataille de cette guerre, étant donné qu’elle représente l’artère géographique vitale entre l’Iran et la résistance libanaise Hezbollah, par laquelle circulent armes, nourriture, carburant et autres marchandises.

Tel Aviv bombarde régulièrement les aéroports de Damas et d’Alep lorsque des avions prétendument iraniens transportant des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) qui arrivent ou partent.

Israël prétend également cibler les cargaisons de missiles en route vers la résistance au Liban, mais selon leurs règles d’engagement non officielles, ils évitent de faire des victimes parmi la résistance. Ceci est conforme à la ligne rouge tracée par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a juré de riposter en nature si des membres du Hezbollah sont tués.

En conséquence, le modus operandi actuel d’Israël consiste à lancer des missiles d’avertissement près des camions transportant des armes, en ne les bombardant qu’après que les conducteurs aient quitté leurs véhicules.

Agents en ligne

Les actes d’agression ne s’arrêtent pas là : une autre guerre obscure d’espionnage et de contre-espionnage bourdonne constamment en arrière-plan. La prévalence des réseaux d’espionnage israéliens opérant en Syrie n’est certainement pas une évolution récente. Souvenez-vous d’Eli Cohen, l’agent du Mossad qui a pénétré les cercles syriens supérieurs dans les années 1960, pour lequel il a été capturé et pendu en grande pompe sur une place publique de Damas.

Aujourd’hui, cependant, l’utilisation des médias sociaux a rendu le recrutement beaucoup plus facile et plus difficile à détecter pour les États.

‘Israël’ utilise les réseaux de médias sociaux pour pénétrer secrètement au Liban et en Syrie dans le but de recruter des espions et des informateurs – avec un accent particulier sur l’infiltration de l’armée arabe syrienne (AAS).

La dernière opération de sécurité israélienne à avoir été déjouée a été le recrutement d’un médecin syrien basé en Suède et de ses deux frères – tous deux officiers de l’armée syrienne – pour travailler pour l’agence de renseignement israélienne Mossad.

L’un des deux frères, qui détenait un grade de général de brigade, travaillait au département d’arpentage et de topographie de la AAS et était chargé de fournir au Mossad des cartes de la ville de Damas et de ses environs, y compris des détails sur les routes, les autoroutes et les ponts.

Cette opération d’espionnage particulière a été découverte par les services de sécurité libanais, qui ont réussi à suivre des comptes en ligne prétendument utilisés par des officiers du Mossad pour recruter des agents précédemment arrêtés. Les enquêtes ont révélé un lien entre ces comptes et une personne proche de l’aéroport international de Beyrouth, utilisant des numéros de téléphone syriens et suédois entre 2020 et 2022.

Suite à l’enquête, il a été découvert que ces numéros appartenaient au médecin syrien Mouï’n Youssef, qui réside en Suède et s’était auparavant rendu en Syrie via le Liban. Il dirige le service de néphrologie d’un hôpital de Stockholm pour un salaire mensuel de 7 300 dollars.

Les services de sécurité ont arrêté Youssef à l’aéroport international de Beyrouth en août dernier, sous l’inculpation de travailler pour le Mossad. Au cours de son interrogatoire, il a informé les enquêteurs qu’un individu du nom de « Christopher » l’avait contacté par e-mail en 2018, affirmant travailler pour des entreprises de l’environnement et de l’épuration de l’eau, et lui avait proposé de l’aider à mettre en œuvre un projet d’épuration gratuite de l’eau en Syrie.

Après avoir communiqué directement par téléphone, ils se sont rencontrés environ un mois plus tard à l’hôtel Sheraton de Stockholm, prétendument pour discuter du projet d’eau. A cette époque, le médecin recommanda à « Christopher » de travailler avec ses deux frères à l’intérieur de la Syrie, Louay et Mazen.

Soigné par le Mossad

Louay est un colonel à la retraite de l’armée syrienne et Mazen était le général de brigade servant dans le département de génie topographique qui a pris sa retraite au début de cette année. La femme de son frère, ingénieur civil travaillant dans la municipalité de Damas, semble également avoir fait partie du projet.

Pendant deux ans, les Israéliens ont travaillé pour gagner la confiance du médecin syrien, avant de révéler leur identité. Au cours de cette période, plusieurs réunions ont eu lieu avec lui en Suède, en Suisse, en Italie et en République tchèque. La « compagnie » couvrait même ses frais de déplacement pour ces rencontres.

Lors de la dernière réunion en Suisse, en août 2020, Youssef a été sollicité pour obtenir une carte révélant la répartition du réseau d’eau de la Syrie sur l’ensemble de son territoire. Il a été payé 2 500 euros pour acheter un téléphone portable avec une puce suédoise et un ordinateur portable avec un logiciel de cryptage pour envoyer des cartes/documents, pour louer un bureau en Syrie tenu par son frère et pour acheter un billet pour Beyrouth via Rome.

Youssef a également reçu l’ordre d’activer l’application WhatsApp sur la ligne mobile suédoise pour communiquer avec son frère Mazen, et a été formé à prendre des mesures de sécurité pour les protéger tous les deux – sous prétexte que son frère ne serait pas exposé car il serait le destinataire de documents confidentiels.

Pendant l’interrogatoire, Youssef a avoué qu’à ce moment-là, il s’est rendu compte qu’il communiquait avec un officier du Mossad israélien. De retour en Syrie, il fait part à son père et à ses deux frères, Louay et Mazen, de ses soupçons. Il a ajouté: « Une discussion a eu lieu entre nous et nous avons décidé de continuer à communiquer avec lui. »

Même l’armée a été compromise

Youssef a admis avoir transféré des sommes d’argent par étapes à ses deux frères et à son père, en plus de modestes cadeaux, et s’était également vu promettre le financement d’une cimenterie appartenant à son père.

Après son arrestation à Beyrouth, les services de renseignement syriens ont arrêté quatre officiers de l’armée syrienne et un grand nombre de soldats soupçonnés de liens avec l’ennemi israélien. Le père de Yousef, Omar, est apparu dans une vidéo enregistrée où il a répudié « l’accusation odieuse ». Après tout, traiter avec l’ennemi israélien est un crime de haute trahison en Syrie, passible de la peine de mort.

Des sources de sécurité libanaises ont informé The Cradle que l’appareil de sécurité du Hezbollah a fourni une assistance logistique aux services de renseignement syriens dans la poursuite de ces agents locaux. Des sites Internet en hébreu ont publié des informations sur les arrestations ultérieures, nommant des officiers de l’armée de l’air et des unités militaires de l’AAS à Tartous, affirmant que des membres du Hezbollah avaient interrogé les détenus.

Des méthodes de recrutement modernes

Les enquêtes menées par les services de sécurité libanais ont révélé un nouveau mode opératoire pour le Mossad. Auparavant, les espions étaient recrutés par la tromperie des femmes – des « pièges à miel», comme la pratique est connue – ou par extorsion, après avoir obtenu des informations personnelles sur des cibles locales.

Aujourd’hui, le Mossad jette un filet plus large et moins perspicace : la plupart des recrutements récents ont eu lieu via les plateformes de médias sociaux, où l’argent constitue la principale motivation pour un grand nombre de collaborateurs vivant dans des pays en difficulté financière. Cette méthode aveugle expose également plus facilement les renseignements israéliens aux agences de renseignement des États ciblés, car les recrues pourraient facilement agir comme agents doubles pour ces mêmes incitations.

Un exemple particulier de tentative de recrutement d’un responsable du Hezbollah a été par l’intermédiaire d’un employé d’un service de livraison. Une femme a appelé une entreprise de livraison et a proposé 100 dollars à son employé pour qu’il achète un livre dans une librairie de Beyrouth et le livre en main propre à une adresse à Bir al-Abed, un quartier majoritairement pro-Hezbollah dans la banlieue sud de la ville.

La femme a demandé au livreur de placer à l’intérieur du livre une lettre qu’elle a envoyée par e-mail qui comprenait la phrase « contactez-nous », avec un numéro de téléphone et un e-mail lié au Mossad. Elle lui a également demandé de photographier le bâtiment pour s’assurer qu’il s’agissait de la bonne adresse.

Il s’est avéré que la personne visée n’était pas à la maison, alors le coursier a plutôt livré le livre à sa femme. Après avoir examiné des images de surveillance, le Service général de sécurité libanais a arrêté le jeune homme, qui a confirmé que la femme qui lui avait demandé de livrer le livre était russe et qu’elle lui avait parlé en arabe standard moderne. Au moment d’écrire ces lignes, le coursier est toujours en état d’arrestation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Traduit à partir de The Cradle