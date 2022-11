La police de la sécurité économique de Téhéran a arrêté un certain nombre de manipulateurs de devises, parallèlement à l’arrestation d’une personne qui prévoyait de mettre le feu au métro de Téhéran.

Dans les détails, le chef de la police de sécurité économique à Téhéran, le colonel Hedayat Bahrami, a annoncé l’arrestation de 48 manipulateurs étrangers sur le marché des devises.

Le colonel Hedayat Bahrami a déclaré : « Les ennemis cherchent toujours à cibler la République islamique, et pour atteindre cet objectif, ils exploitent les cupides et les opportunistes », notant que « l’un des moyens les plus importants de l’ennemi contre l’Iran est d’attiser le ressentiment et le mécontentement parmi les segments de la société, en diffusant de fausses nouvelles et en répandant une atmosphère négative sur le marché des devises « .

En revanche, le centre des médias de la police iranienne a révélé l’arrestation de la personne qui a incendié les sièges du métro de Téhéran après que les passagers en sont sortis pour mettre le feu au train.

Selon la police iranienne, « le détenu a exprimé des remords et a dit qu’il était affecté par l’atmosphère des médias hostiles à la République islamique ».

Dimanche, les autorités judiciaires iraniennes ont inculpé environ 800 personnes pour leur implication dans les récentes émeutes dans les provinces d’Hormozgan, Ispahan et Markazi, selon le site iranien Mizan Online de la justice.

Hier, les autorités iraniennes ont libéré 38 personnes qui avaient été arrêtées et interpellées lors des récentes émeutes dans la ville de Zahedan, après s’être assurées qu’elles ne jouaient pas un rôle important dans les troubles.

Les autorités iraniennes accusent les Etats-Unis d’être à l’origine des manifestations, que Téhéran qualifie d' »émeutes » et non de manifestations.

Dans le même temps, les autorités iraniennes ont prononcé des peines initiales contre un certain nombre de personnes accusées des récentes émeutes à Téhéran, notant que certains des inculpés ont été condamnés à des peines de prison de 5 à 10 ans.

Selon les autorités judiciaires iraniennes, plus de 2 200 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran, depuis le début des manifestations il y a deux mois.

Source: Médias