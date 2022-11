Début novembre, les chaînes Telegram et les médias ukrainiens se sont mis à écrire activement sur la centrale nucléaire de Koursk (*), accusant les troupes russes d’y installer dans les hangars souterrains des missiles pour systèmes de défense anti-aériens S-300, ainsi que des drones et des missiles balistiques iraniens. Face à cette agitation, les médias russes sont restés perplexes, et pensaient que cela avait pour but de détourner l’attention des accusations de la Russie sur la fabrication d’une bombe sale par l’Ukraine.

Mais le 14 novembre 2022, lorsque les forces de sécurité russes arrêtent un groupe de sabotage ukrainien, la raison de la campagne de désinformation ukrainienne sur la présence d’armement dans les souterrains de la centrale nucléaire de Koursk est devenue évidente : l’Ukraine voulait faire passer son attentat terroriste pour un accident dû aux missiles imaginaires stockés sur place.

Voir la vidéo de l’arrestation du groupe de sabotage ukrainien en région de Belgorod :



Après la première vidéo montrant l’arrestation du groupe, une deuxième avec l’interrogatoire de l’homme plaqué au sol a été publiée. On y apprend que l’homme s’appelle Andreï Tokarev, et qu’il est entré en Russie en se faisant passer pour un réfugié ukrainien. De faux papiers, et des armes en dotation dans l’armée ukrainienne ont été retrouvés dans leur véhicule. Lorsque les agents lui demandent où il allait, il répond qu’il allait vers la région de Koursk, et que la cible de leur attentat terroriste était la centrale nucléaire.

Cerise sur le gâteau, les forces de sécurité russe ont découvert que les trois hommes du groupe de sabotage ont été formés dans un pays de l’UE ! Donc non seulement l’Ukraine est un État terroriste prêt à tout, même à faire un attentat contre une centrale nucléaire (un autre attentat contre la centrale nucléaire de Zaporijia a été contrecarré par la Russie), mais en prime les pays de l’UE l’aident dans ses activités terroristes en formant les soldats ukrainiens à provoquer une catastrophe nucléaire !

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la centrale nucléaire de Koursk est la cible d’un attentat terroriste mené par l’Ukraine. En août 2022, des saboteurs ukrainiens avaient fait sauter six pylônes portant des lignes électriques reliées à la centrale nucléaire de Koursk. Depuis lors la sécurité de la centrale avait été renforcée.

Cette nouvelle tentative d’attentat contre la centrale nucléaire de Koursk prouve en tout cas le caractère terroriste de l’Ukraine, et le fait que ce pays et ses patrons occidentaux représentent un danger pour les autres pays.

Par Christelle Néant

Source : Donbass Insider

(*) La centrale nucléaire de Koursk est située à Kourtchatov, à 40 km à l’ouest de la ville de Koursk dans l’oblast de Koursk, à l’ouest de la Russie, au bord de la rivière Seïm. (Wikipedia)