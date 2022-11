Plusieurs clans et tribus syriens dans les villes d’al-Hasakah et d’al-Qamishli ont publié des déclarations appelant au boycott d’un meeting de clans dans le nord et l’est de la Syrie appelée par les SDF (ndrl: syrien democratic forces) et parrainée par les Etats-Unis, le 20 de ce mois, dans la ville d’al-Hasakah.

Lors de sa réunion ce Vendredi, dans la ville de Qamicheli, le Conseil des Cheikhs et des dignitaires des tribus syriennes à Hassaké a réitéré son rejet de la présence illégale des deux occupants américain et turc.

Dans un communiqué, le Conseil a fait savoir que la présence américaine dans la région est illégale et a pour objectif de s’emparer des biens de la Syrie, d’en priver le peuple syrien et de servir les intérêts de l’ennemi israélien.

Le Conseil a réitéré son rejet de n’importe quelle rencontre qui se ne tient pas sous le drapeau de la République arabe syrienne et qui ne vise pas à faire face aux deux occupants américain et turc par tous les moyens disponibles, dont celui militaire, par le biais de la résistance populaire.

Dans son communiqué, le Conseil a affirmé que « l’objectif de cette réunion est de saper les efforts de la communauté internationale, des Nations unies et des pays garants de la formule d’Astana, pour résoudre au plus vite la crise syrienne. »

Le communiqué considérait que « toute personne qui assiste à ce meeting est un traître et un collaborateur au stratagème sioniste et américain qui soutient le projet séparatiste en Syrie ».

Les cheikhs et les notables des clans syriens ont affirmé que « les clans sont conscients des tentatives des occupants d’attirer des hommes et des femmes et de leur donner les titres de cheiks et de notables du clan dans le but de disperser la loyauté des membres des clans syriens après que l’occupant américain a subi des attaques de missiles sur ses bases illégales et ses patrouilles ont été forcées d’affronter les fils honorables des tribus et des clans syriens ».

Il est à noter que les habitants du quartier Al-Hilalia à Al-Qamishli, affilié au gouvernorat d’Al-Hasakah, ont manifesté, il y a quelques jours, contre les SDF et leurs pratiques contre le peuple, après que ses hommes armés se soient emparés de plusieurs maisons syriennes.

En raison du contrôle des SDF , Deir Ezzor, Al-Hasakah et Manbij sont témoins de protestations continues, dénonçant les décisions de l’Administration autonome, la détérioration des conditions économiques, l’absence de tout projet de développement et le soutien financier américain et occidental qui lui est apporté, sous prétexte de développer la région.

Source: Médias