Le commandant en chef du CGRI, le général de division Hossein Salami a mis en garde contre les tentatives des États-Unis, du régime israélien et de leurs acolytes de semer la zizanie et la division en Iran en incitant à des émeutes, soulignant que la République islamique d’Iran déjouerait les complots des ennemis.

Le général Salami a fait ces remarques lors d’une allocution devant un groupe de membres des forces volontaires du Bassij dans la ville de Zahedan, dans le sud-est de l’Iran.

« Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, l’Allemagne, la France et le régime saoudien tentent tous de provoquer des tensions en Iran au moyen de leurs médias qui divisent. Cependant, la nation [iranienne] est pleinement vigilante. Les ennemis ont de nombreuses chimères et vivent dans l’illusion. Ils savent que l’Iran et sa Révolution islamique sont forts », a déclaré le commandant en chef du CGRI.

« Rassurez-vous que le régime sioniste s’effondrera ; mais la Révolution islamique ne subira pas de dommage. Les illusions de l’ennemi seront vouées à l’échec, tant que l’Ordre de la République islamique d’Iran est puissant », a-t-il ajouté.

Le général Salami a souligné que les États-Unis et la Grande-Bretagne cherchaient à restaurer leur domination politique, économique et culturelle sur l’Iran, rappelant que l’histoire des deux pays était remplie de crimes et d’actes d’agression.

Le haut commandant du CGRI a déclaré que si les dirigeants américains, britanniques, israéliens et saoudiens sont tous d’un côté, la nation iranienne et les forces de sécurité de la RII sont de l’autre.

« Les ennemis agissent contre la République islamique avec un maximum de puissance », a dénoncé le général Salami, rappelant que la région se transformerait cependant en un cimetière pour les Américains, le régime de Tel-Aviv et leurs acolytes.

« L’Iran déjouera la grande conspiration et cette vaste guerre lancée par les États-Unis, le régime de Tel-Aviv et leurs alliés », a clamé le général du CGRI.

« Les États-Unis, qui ont tué des dizaines de millions de personnes dans diverses guerres et exportent des instruments de torture de différents types et d’armes de destruction massive à travers le monde, et la Grande-Bretagne, qui a commis de nombreux massacres dans le monde entier et se soumet toujours à la mentalité coloniale, tentent aujourd’hui de nuire à la nation iranienne. Cependant, ils ne réussiront jamais », a réitéré le général Salami.

Le commandant en chef du CGRI a souligné que « les Iraniens sont tous patriotes et savent bien que la sécurité est un don de Dieu ».

Source: Avec PressTV