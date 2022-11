Les armes inutilisables sont transférées en Pologne pour réparation, selon le rapport.

Les pièces d’artillerie de fabrication occidentale envoyées en Ukraine tombent constamment en panne ou sont endommagées au combat, et cela est devenu un problème pour le département américain de la Défense, a rapporté vendredi le New York Times, citant des sources.

Pour résoudre le problème, le Pentagone, qui a fourni à Kiev des centaines d’armes, aurait mis en place une installation de réparation de l’autre côté de la frontière polonaise.

Selon des responsables américains et d’autres personnes « familières avec les besoins de défense de l’Ukraine » interrogées par le média, un tiers des 350 obusiers que l’Occident a envoyés en Ukraine sont hors de combat à un moment donné. Les armes brûlent en raison de longues périodes d’utilisation excessive ou sont endommagées au combat et ne peuvent pas être réparées sur le terrain.

La tâche de réparer l’équipement est devenue une priorité pour le Commandement européen du Pentagone, qui aurait déployé une installation de réparation en Pologne. Les efforts de réparation ont commencé ces derniers mois. Cependant, l’état des armes de l’Ukraine est une question étroitement liée aux responsables américains, indique le rapport, ajoutant que ses sources ont refusé de fournir plus de détails sur le programme.

La maintenance en Pologne consiste généralement à remplacer les canons des obusiers entre autres réparations, selon le NYT. Les responsables ukrainiens, quant à eux, auraient déclaré qu’ils souhaitaient que les ateliers soient installés plus près de la ligne de front afin que les armes puissent retourner au combat plus tôt.

Vendredi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a insisté sur le fait que l’alliance n’avait mené aucun travail à l’intérieur de l’Ukraine, affirmant que cela prouvait qu’elle n’était pas partie aux hostilités. Cependant, en octobre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que l’assistance militaire occidentale à l’Ukraine en faisait un participant au conflit.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine fin février, les pays occidentaux ont soutenu Kiev avec des milliards de dollars d’aide à la sécurité. Les États-Unis, le plus grand bailleur de fonds de l’Ukraine, ont fourni des armes, y compris de l’artillerie, à hauteur de plus de 19 milliards de dollars depuis le début des hostilités.

Selon les chiffres publiés par le Pentagone, au 23 novembre, les États-Unis avaient engagé 142 des obusiers de 155 mm et jusqu’à 924 000 obus d’artillerie pour les canons. L’aide américaine a également inclus 36 obusiers de 105 mm et 180 000 obus d’artillerie.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que les livraisons d’armes occidentales ne faisaient que prolonger le conflit.

