Le ministère iranien de l’Intérieur a révélé que l’ennemi a mené une guerre hybride contre la République islamique d’Iran pour affaiblir la solidarité nationale et entraver les progrès du pays, sans manquer de dire que quelque 200 personnes ont perdu la vie dans les émeutes déclenchées depuis septembre par des groupes séparatistes et terroristes.

Dans un communiqué publié, le samedi 3 décembre, le Conseil de sécurité du ministère de l’Intérieur a indiqué qu’un petit nombre d’émeutiers avaient commis des actes de vandalisme, de violence et d’insécurité en Iran et ouvert la voie à des groupes séparatistes et terroristes qui ont pu s’infiltrer dans le pays et mener des attaques brutales contre des personnes innocentes.

Le ministère a fourni son premier bilan des émeutes à ce jour et a déclaré que les personnes décédées incluaient des membres des forces de sécurité, des personnes tuées au cours d’actes terroristes, des victimes innocentes du « projet de meurtre sous fausse bannière » par des sociétés étrangères affiliées à des groupes, des émeutiers et des éléments contre-révolutionnaires armés membres de groupes sécessionnistes.

Il a noté que les émeutes, qui ont éclaté à la suite de la mort en garde à vue d’une jeune femme iranienne à la mi-septembre, ont infligé des milliards de rials de dommages aux biens publics et privés.

Mahsa Amini, 22 ans, est décédée à l’hôpital trois jours après s’être effondrée dans un poste de police. Une enquête a attribué sa mort à son état de santé, rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait été battue par les forces de police.

Au cours des deux derniers mois, et en utilisant les manifestations comme couverture, des émeutiers et des voyous – dont beaucoup se sont révélés plus tard avoir des liens avec des parties étrangères – se sont déchaînés, se livrant à des attaques sauvages contre des forces de sécurité, au vandalisme, à la profanation de lieux sacrés, et à des meurtres sous fausse bannière de civils pour incriminer la police iranienne.

Les émeutes ont également préparé le terrain pour des attaques terroristes à travers le pays.

Le communiqué indique en outre qu’après la mort tragique d’Amini, l’ennemi a accéléré la mise en œuvre de son complot compliqué pour mener une guerre hybride contre l’Iran qui était censée commencer sous différents prétextes.

Il a ajouté que l’ennemi ourdissait des complots pour attiser la violence ethnique, religieuse et sectaire dans les provinces frontalières iraniennes, notamment le Sistan et Balouchistan, le Kurdistan et l’Azerbaïdjan de l’Ouest.

Selon le ministère, les services de renseignement de l’ennemi ont introduit en contrebande d’énormes quantités d’armes dans le pays pour mener des attaques terroristes afin d’attiser le mécontentement du peuple iranien et d’accuser le gouvernement iranien d’insécurité croissante dans le pays.

Il a noté que le pays avait tenté de faire face aux émeutes avec un maximum d’indulgence, mais a souligné que l’appareil de sécurité et les forces de police iranienne étaient fermement déterminés à ne pas laisser les émeutes soutenues par l’étranger mettre en danger la sécurité nationale et feraient face de manière décisive à toute source de désordre et rassemblements illégaux à tous les niveaux.

« L’Iran ne fera jamais de compromis ni de négociations sur la sécurité de son peuple », indique assure le communiqué.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré jeudi que l’ennemi avait commis une « erreur de calcul scandaleuse » en provoquant les récentes émeutes en Iran, soulignant que la nation iranienne avait contrecarré leurs complots visant à attiser l’insécurité et le chaos à travers le pays.

« Lors des récents événements, des éléments de la contre-révolution ont commis une terrible erreur de calcul, comme cela se produit habituellement dans leurs [actes de] trahison, et ont ajouté de nouveaux crimes à leur passé [marqué par] la trahison », a déclaré Raïssi aux habitants de la ville kurde de Sanandaj, capitale provinciale du Kurdistan, à l’ouest de l’Iran.

Source: Avec PressTV