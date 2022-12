Le commandant en chef des Forces des gardiens de la révolution iranienne, le général de division Hossein Salami, a affirmé que « nous pouvons dire que nous possédons toutes les technologies militaires modernes du monde grâce aux scientifique de notre peuple ».

Le général Salami a souligné, dans une interview accordée à l’agence de presse iranienne Tasnim, que « l’Iran possède toutes les technologies militaires modernes du monde », ajoutant que « la surprise aujourd’hui, sur le théâtre des opérations, dépend des technologies et des équipements qui dépassent les capacités de calcul de l’ennemi, au point que ce dernier n’a aucune expérience pour y faire face ».

Et de poursuivre : « notre technologie militaire a été développée dans toutes nos unités, et nous accumulons er renforcons des capacités pour vaincre l’ennemi. »

Tankisri : Nous ne dépendons pas des autres pour les armes et l’équipement

Plus tôt dans la journée, le commandant de la marine des gardiens de la révolution, le général de brigade Ali Reza Tankisri, a déclaré : « La véritable arme des forces militaires et des moudjahidines, qui ont combattu contre l’ennemi équipé des meilleurs équipements et armes, pendant la période de défense sacrée (la guerre iranienne avec le régime de Saddam Hussein), était la foi et l’esprit révolutionnaire, sans oublier la providence divine. »

Tanksiri a ajouté, lors de sa participation à un festival organisé par les Gardiens de la révolution, aujourd’hui mardi, que « la région du Golfe est importante et stratégique, et les ennemis l’ont toujours convoitée, à différentes époques ».

Il a rappelé : « Pendant la période de défense sacrée, lorsque le régime de Saddam a ciblé nos plates-formes pétrolières, nous n’avons pas arrêté les exportations de pétrole pendant une journée à la lumière des efforts de nos cadres spécialisés, malgré nos installations, nos équipements et nos capacités limités ».

Source: Médias