Le chef d’Ansarullah Abdel Malik Badreddine al-Houthi a affirmé « qu’ils sont prêts à affronter les ennemis s’ils revenaient à l’escalade, avertissant, « nous allons dépasser toutes les étapes précédentes ».

S’exprimant dans un discours marquant la commémoration de la Journée des Martyrs, Al-Houthi, a souligné que » les USA , « Israël » et la Grande-Bretagne et leurs outils régionaux, veulent que le Yémen soit soumis et qu’il se plie à eux, mais nous n’accepterons pas que les occupants contrôlent la situation politique au Yémen et pillent ses richesses ».

Il a déclaré : « Le peuple yéménite ne peut pas accepter que son pays soit occupé, et que les Américains, les Britanniques, les Emiratis et les Saoudiens viennent y installer leurs bases où ils veulent ».

Et de poursuivre : » les ennemis du Yémen veulent établir leurs bases n’importe où au Yémen, contrôler ses installations et imposer une situation politique leur permettant de choisir qui sera président ou premier ministre » ajoutant , « nos ennemis empêchent notre peuple d’entrer dans le marché des produits pétroliers à ses prix et valeurs, qu’après de graves difficultés. »

Il a noté : « Les ennemis du Yémen interceptent les navires après les avoir inspectés, afin d’imposer des amendes, et ce dans le but d’augmenter la souffrance des citoyens et de rendre difficile pour tout yéménite d’exporter leurs marchandises à leur prix réel. »

Il a souligné que « ces forces cherchent à voler les intérêts du peuple yéménite , en mettant la main sur son pétrole et son gaz, pire, elles veulent lui imposer des miettes pour maintenir des conditions de vie pénivles, alors que des centaines de milliards s’envolent vers les entreprises américaines et européennes ».

Al-Houthi a indiqué : « Lorsque l’armistice a eu lieu et se tient jusqu’à aujourd’hui, ils ont refusé que le peuple yéménite puisse béneficier des rendements de son pétrole et de son gaz, via la libération des salaires sachant que c’est un droit qu’il mérite ».

Il a souligné que « la politique hostile de la coalition d’agression nuit à tout le peuple yéménite, même dans les zones occupées ».

Et d’ajouter: » ces forces ne veulent pas d’une armée qui garantisse l’indépendance et la souveraineté du pays, mais elles veulent des groupes de mercenaires combattant sous le commandement d’officiers émiratis et saoudiens,et sous le parrainage d’officiers américains, britanniques et israéliens ».

Et de poursuivre : « l’ennemi ne ménage aucun effort pour exploiter les problèmes de discorde et les conflits, même entre tribus, et ce pour alimenter le feu de la zizanie et provoquer l’effusion de sang », mettant en garde tout le monde contre « les titres sectaires », appelant « à travailler pour consolider l’identité unificatrice ».

Al-Houthi a souligné que « si la soumission et la reddition étaient acceptées, le coût de la reddition serait hyper-élevé », notant que »les souffrances auxquelles le peuple est exposé dans cette situation seront pires que si la responsabilité est négligée ».

Les ennemis peuvent se débarraser d’ un mercenaire, même si c’est un président

Sur la relation des forces d’agression avec les mercenaires, Al-Houthi a déclaré : « Les ennemis ne respectent même pas leurs mercenaires qui ont trahi leur patrie, et certains prennent leur famille en otage pour prouver leur sincérité et leur loyauté », s’interrogeant : « les provinces qui n’ont pas de fronts ennemis n’ont-elles pas dénoncé lorsqu’elles sont allées établir des bases militaires à Hadramout, Al-Mahrah et Socotra? »

Il a souligné que « lorsque les Américains, les Britanniques, les Saoudiens et les Emiratis veulent emprisonner l’un des mercenaires, ils emprisonnent même ceux qui détiennent le statut de président ou de ministre, les insultent et les humilient ».

L’Iran ne nous a pas attaqués et le Hezbollah a adopté la position la plus honorable avec nous

Al-Houthi a souligné que « l’Iran n’a pas combattu le Yémen et ne l’a pas attaqué, mais a plutôt déclaré une position distincte de tous les pays en solidarité avec le peuple yéménite ».

Il a ajouté : « Nous ne serons hostiles à aucun pays islamique pour le plaisir des USA et d' »Israël », quoi que fassent ou disent leurs agents ».

Concernant le Hezbollah, il a déclaré : « Les ennemis veulent que le Yémen soit hostile au Hezbollah, qui a pris la position la plus honorable avec le peuple yéménite ».

Les pays arabes reçoivent le président israélien et le sang palestinien coule

Concernant la situation en Palestine et la normalisation de certains pays arabes, Al-Houthi a déclaré : « En ces jours, alors que le sang palestinien est versé chaque jour, les pays arabes reçoivent avec chaleur le chef des sionistes et insistent sur le partenariat avec l’ennemi israélien ».

Et de poursuivre : » Le régime saoudien et émirati , la famille Al Khalifa à Bahreïn ont qualifié les mouvements de jihad en Palestine de terrorisme, car ils affrontent l’occupant israélien, et ils ont jeté en prison des membres du mouvement Hamas pour prouver leur loyauté « Israël ».

Il a conclu que « son pays n’est pas comme l’Arabie saoudite, les Emirats et le Bahreïn, car nous ne recevons aucune instruction des USA ».

