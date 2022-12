Commentant la conférence de presse tenue le mardi 6 décembre par le chef du Courant patriotique libre (CPL), le ministre Gebran Bassil ainsi que les déclarations émanant des milieux du CPL, les Relations médiatiques du Hezbollah ont publié ce jeudi le communiqué suivant:

« Tout le monde au Liban connaît comment le Hezbollah aborde les questions sur lesquelles il n’est pas d’accord avec ses amis et alliés: Il veille à discuter avec eux lors des réunions privées et directes. Vu que nous ne voulons pas entrer dans des polémiques avec l’un de nos amis, bien qu’une grande partie de ce qui a été mentionné par le ministre Bassil doive être abordé. Cependant, nous trouvons nécessaire de clarifier à l’opinion publique deux points:

Le Hezbollah n’a pas rompu sa promesse

1-Le Hezbollah n’a promis à personne que le gouvernement intérimaire ne se réunirait pas tant que toutes ses composantes n’auraient pas accepté de se rencontrer, de sorte que le ministre Bassil considère que la réunion gouvernementale qui a récemment eu lieu était une violation de la promesse.

Ce que nous avons précédemment et clairement dit après consultation et accord avec les Présidents Berri et Mikati, est le suivant :

a- Le gouvernement intérimaire ne se réunira qu’en cas de nécessité et d’urgence.

b- En cas de réunion, ses décisions seront prises à l’unanimité de ses composantes, et nous n’avons pas dit que le gouvernement ne se réunira qu’après l’accord de ses composantes.

c- Par ailleurs, le Hezbollah n’a pas promis au CPL qu’il n’assistera pas aux sessions d’urgence du gouvernement si les ministres du CPL s’absentent.

Par conséquent, les honnêtes n’ont pas rompu leur promesse, et le ministre Bassil est peut-être tombé dans la confusion quand il a accusé les loyaux à tort de ce qu’ils n’ont pas commis.

Des illusions

2-Nous avons été invités à participer à la séance du gouvernement, et notre condition précisait que l’ordre du jour soit limité aux questions nécessaires, urgentes et non reportables qui ne peuvent être résolues que par le Conseil des ministres.

Après avoir vérifié et modifié les sujets à l’ordre du jour, et après s’être assurés que la seule façon de résoudre ces problèmes liés aux besoins urgents des gens n’aura lieu que via la réunion du gouvernement, nous avons décidé d’y participer et nous l’avons fait.

Nous avons auparavant informé le ministre Bassil que si vous participez et rejetez n’importe quelle résolution lors de la session, cela sera respecté sur la base que toute décision ne sera adoptée qu’à l’unanimité par les composantes du gouvernement. Mais M.Bassil a exprimé sa position de principe concernant l’origine de la tenue de la session du gouvernement intérimaire.

Donner à notre participation à la séance gouvernementale des interprétations politiques telles : un message fort sur la question de l’élection du président, ou faire pression sur un parti politique concernant l’élection présidentielle, ou tordre le bras de quelqu’un, ou viser le rôle chrétien, ou… tout cela n’est que des illusions et des illusions. La taille du sujet pour nous est ce que nous avons mentionné ci-dessus.

La précipitation de certains dans les milieux du CPL à utiliser le langage de la trahison, et de la renonciation aux promesses, en particulier entre amis, est un comportement loin de la sagesse et inapproprié.

Notre souci de préserver l’amitié et nos amis contrôle nos réactions, d’autant plus que le Liban a plus que jamais besoin aujourd’hui au dialogue, à la communication et aux discussions internes afin de sortir des crises pénibles dont il souffre ».

Rappelons que le chef du CPL, Gebran Bassil, a exprimé mardi, lors d’une conférence de presse, sa colère face à la tenue de la réunion du Conseil des ministres lundi.

La réunion était consacrée a l’approbation du processus d’obtention de médicaments pour les patients sous dialyse ou atteints de cancer.

Le CPL refuse de tenir toute session du Conseil des ministres en raison du vide présidentiel afin d’empêcher Mikati d’exercer les pouvoirs du président chrétien, d’autant plus que le mouvement estime que le gouvernement intérimaire n’a pas le droit de jouer ce rôle.