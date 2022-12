L’ambassadeur de la République islamique au Liban, Moujtaba Amani, a accusé des services de renseignement étrangers d’avoir induit l’opinion publique en erreur sur les récentes émeutes en Iran.

Commentant les dernièr mouvements de contestation dans son pays, dans une interview avec le programme Panorama sur al-Manar jeudi 8 décembre, M. Amani a déclaré que des manifestations pacifiques ont fréquemment lieu dans toute la République islamique, notant qu’il s’agit d’un mouvement normal organisé par les citoyens iraniens.

Cependant, il a noté que « certaines des dernières manifestations se sont transformées en violence et en chaos », soulignant le rôle instigateur et manipulateur joué par des services de renseignement étrangers dans cette affaire.

« Plusieurs services de renseignement étrangers ont organisé une campagne perfide contre la République islamique et ont fait circuler des fabrications sur le chaos qui s’est produit récemment », a-t-il indiqué pour Panorama.

L’affaire du fuel est close pour l’instant

Evoquant en outre l’offre de carburant faite par l’Iran au Liban, le diplomate iranien a imputé son refus par le gouvernement libanais à « un manquement dans la décision de Beyrouth de faire face aux pressions américaines ».

« La question de l’offre de carburant a pris beaucoup de temps, et selon Téhéran, elle est close, car le Liban est incapable d’accepter cette subvention », a précisé M.Amani.

Il a toutefois fait remarquer que la République islamique est toujours prête à renouveler de telles offres, rappelant qu’elle avait même proposé la construction de deux centrales électriques depuis une dizaine d’années.

L’Iran soutient le Liban « fort »

L’ambassadeur iranien a insisté que la position officielle de l’Iran de soutenir un Liban « fort », notant que l’élection d’un nouveau président libanais est une affaire intérieure dans laquelle Téhéran n’interfère jamais.

« Nous espérons que le Liban triomphera et sera fort sur les plans de sa sécurité, de sa stabilité et de son économie », a-t-il souligné, soulignant le soutien de Téhéran à toutes les parties libanaises.

« L’Iran soutient indéfiniment la résistance, qui a permis au Liban d’utiliser sa richesse, et cela a des effets positifs sur l’ensemble du pays », a déclaré M.Amani, notant qu’il avait eu des entretiens avec toutes les parties sur le Liban. Citant entre autres les rencontres avec le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Al-Ra’i et le chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt.

Il a indiqué que ce dernier l’a remercié pour le rôle que le Hezbollah a joué pour mener à bien les négociations sur la démarcation des frontières maritimes avec l’entité sioniste.

Source: Al-Manar