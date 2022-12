L’ancien président Donald Trump s’en est pris, le vendredi 9 décembre, aux responsables juifs qui ont oublié les mesures qu’il a prises en faveur d’Israël lorsqu’il était à la Maison Blanche, ont rapporté les médias israéliens.

Trump a partagé sur sa plateforme Truth Social un billet du blog de Wayne Allyn Root, animateur radio, qui a écrit que l’ancien président « a fait plus pour Israël et le peuple juif que quiconque dans l’histoire. »

En plus de partager son article, Trump a écrit : « Merci Wayne – Tu es génial mais à quelle vitesse les dirigeants juifs ont oublié que j’étais le meilleur, et de loin, président pour Israël. Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. Ce manque de loyauté envers leurs plus grands amis et alliés est la raison pour laquelle un grand nombre de membres du Congrès, et tant d’autres, ont cessé d’apporter leur soutien à Israël », a-t-il conclu.

Trump qualifie de temps à autre les Juifs d’ingratitude. Dans une interview en décembre 2021, Trump a accusé les juifs américains d’être ingrats pour tout ce qu’il avait fait pour ‘Israël’. Il a également accusé Israël d’avoir eu « un pouvoir absolu sur le Congrès ». « Mais aujourd’hui, c’était tout le contraire » et a pointé du doigt l’ancien président Barack Obama et l’actuel président Biden.