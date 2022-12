Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que « malgré ses discours répétés sur les organisations terroristes dans le nord de la Syrie, les Américains s’en moquent ».

Le président Erdogan a affirmé dimanche que « les États-Unis d’Amérique avaient envoyé environ 4 à 5 000 camions d’armes à des organisations terroristes dans le nord de la Syrie ».

Erdogan a déclaré : « Malgré mes propos répétés, les Américains ne s’en soucient pas et nous éliminerons nous-mêmes le terrorisme. »

Au début de ce mois, la déclaration finale de la réunion du Conseil de sécurité nationale turque présidée par Erdogan a souligné : « il ne faut pas autoriser la présence et l’activité d’aucune organisation terroriste dans la région, et prendre les mesures nécessaires pour y parvenir ».

Le département américain de la Défense a déclaré que « le secrétaire Lloyd Austin a déclaré à son homologue turc, Hulusi Akar, que les récents raids d’Ankara sur la Syrie menaçent les forces américaines », exprimant » son inquiétude face à l’escalade dans le nord de la Syrie ».

Un porte-parole du département d’État a déclaré : « Washington s’oppose à toute action militaire qui déstabiliserait la situation en Syrie ».

M.Erdogan a affirmé, plus tôt, « la poursuite des opérations militaires dans le nord de la Syrie et de l’Irak jusqu’à l’élimination de toutes les organisations terroristes », ajoutant qu' »il n’est plus acceptable que certains pays occidentaux apportent leur soutien aux organisations terroristes », soulignant que « la Turquie ne vise personne en raison de sa race ou de sa religion. »

Le président turc a accusé Washington et les forces de la coalition d’alimenter le terrorisme en Syrie en premier lieu, ajoutant : « Ils l’ont fait sans relâche et continuent de le faire ».

Depuis le 20 novembre, les forces turques ont continué à lancer des attaques de missiles et d’artillerie, avec un appui aérien, dans le nord de la Syrie, et les frappes turques se concentrent sur la ville d’Ain al-Arab (Kobani) et ses environs, et dans le nord de l’Irak .

Source: Médias