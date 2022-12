Le président chinois Xi Jinping a rencontré le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati en marge du sommet sino-arabe qui s’est tenu à Riyad.

Au cours de la réunion, le président chinois a déclaré que « son pays soutenait fermement le Liban dans la protection de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale, ainsi que dans le maintien de la sécurité et de la stabilité nationales », et s’opposait « à l’ingérence étrangère dans ses affaires intérieures ».

Il a ajouté que « la Chine était prête à travailler avec le Liban pour approfondir la coopération dans la Ceinture et la Route et pour encourager les entreprises chinoises capables de participer au développement économique et social du Liban ».

Il a indiqué : « La Chine est prête à travailler avec le Liban pour faire du premier sommet sino-arabe un nouveau point de départ pour renforcer la coopération entre les deux parties dans divers domaines ».

À son tour, le président Mikati a remercié la Chine pour sa « contribution efficace pendant des années à la protection de la stabilité dans le sud du Liban grâce à sa participation active aux forces de la FINUL », et a noté : « Le Liban attend avec impatience davantage d’investissements chinois au Liban, en particulier dans le domaine des infrastructures, dans lesquelles la Chine possède une vaste expérience. » « .

Mikati a souhaité « ouvrir les marchés chinois aux produits artisanaux libanais » et a remercié la Chine pour « le don de financement pour la construction du Conservatoire national ».

Source: Médias