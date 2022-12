Le Président Zelensky a été désigné personnalité de l’année par le magazine US Time malgré son soutien ouvert au néonazisme et de son incompétence politique, a estimé un analyste et ancien officier américain du renseignement du Corps des Marines.

« Nous devons comprendre que l’image de Zelensky a été formée par la CIA [Central Intelligence Agency] et MI6 [service britannique de renseignements extérieurs], depuis le début du conflit, à l’aide de la guerre d’information et des liens avec les médias. Le fait de nommer le leader ukrainien comme personnalité de l’année par le magazine Time n’en est qu’une énième preuve », a déclaré Scott Ritter dans Judging Freedom, un stream en direct animé par Andrew Napolitano, ancien juge et analyste chez Fox News.

« Il est la dernière personne au monde qui aurait dû le décrocher. Il est un cauchemar pour l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis », conclut-il.

Dictature et néonazisme

Selon ses dires, Volodymyr Zelensky a aspiré au pouvoir autant qu’il a réprimé tous les médias d’opposition dans le pays, ayant interdit des journaux et des chaînes de télévision.

Depuis février, il a bloqué les activités des partis politiques d’opposition, à l’exception de celles des néonazis, a rappelé l’ancien officier.

Le Président ukrainien ne promeut pas du tout la démocratie, mais se présente comme un instrument de dictature et d’autoritarisme, poursuit M.Ritter.

En plus de cela, l’Ukraine elle-même se définit comme un État néonazi qui se conforme aux convictions de Stepan Bandera [un homme politique ayant collaboré avec l’Allemagne nazie, ndlr], a ajouté l’analyste.

Enfin, il a rappelé le passé du dirigeant ukrainien, « un humoriste incompétent devenu homme politique dont la popularité ne dépassait même pas les 25% avant le début du conflit ».

Commentant la proclamation de Zelensky « personnalité de l’année » par le magazine américain, le Kremlin a jugé ses critères de sélection comme « étroits d’esprit relevant d’une russophobie effrénée ».

Le média choisit des personnalités de l’année depuis 1927. La première personne à avoir obtenu ce titre a été l’aviateur Charles Lindbergh qui avait traversé en avion l’océan Atlantique, en solitaire.

Ce titre a également été décerné à plusieurs Présidents américains, à plusieurs dirigeants soviétiques, à la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, à Vladimir Poutine, à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et à l’homme d’affaires américain d’origine sud-africaine Elon Musk.

Source: Avec Sputnik