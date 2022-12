Le ministre israélien de la Sécurité, Benny Gantz, a émis ses appréhensions quant aux défis qui menacent l’entité sioniste et plus précisément la baisse accrue de recrutement au sein de l’armée, faisant craindre « la plus grande bombe sécuritaire et sociale pour Israël »

Dans une interview au journal Israel Yahom Gantz a déclaré qu' »Israël est confronté à de nombreux défis en termes de sécurité nationale, en commençant par l’Iran, en passant par l’arène palestinienne, et en terminant par la gouvernance et la sauvegarde du front intérieur ».

Il a ajouté: « Depuis la création de l’État, l’armée israélienne a été son point focal concernant tous les défis, les guerres, les opérations et la colonisation dans le Néguev et la Galilée, en plus du logement temporaire pour les immigrés ».

Gantz a revélé que l’armée connait ces dernières années une baisse continue des taux de recrutement, estimant qu’elle est devenue « l’armée de la moitié du peuple ». « Ce n’est pas seulement un problème démographique, mais plutôt le résultat les décisions du leadership », a-t-il souligné.

« Au cours des deux dernières années, j’ai essayé de faire avancer un nouveau modèle de service pour les 57 prochaines années, un modèle qui maintient les besoins de l’armée israélienne et préserve notre sécurité. Nous voulions mener une période minimale de service obligatoire pour chaque citoyen », a poursuivi le ministre israélien de la Sécurité. Déplorant que « le récent gouvernement ait freiné la progression du programme pour des raisons politiques et personnelles ».

« Cela pourrait s’avérer être une occasion manquée historique », a-t-il mis en garde.

« Israël est un petit pays avec d’énormes défis, et violer le contrat entre l’État et ses citoyens et surplomber le service dans l’armée pourrait devenir, à moyen terme, la plus grande bombe sécuritaire et sociale pour Israël », a-t-il averti.

« La majorité des jeunes en 2050 ne serviront pas dans l’armée israélienne ni ne se porteront volontaires dans la fonction publique », s’est-il inquiété, d’après le journal Israel Hayom, selon lequel Gantz insiste qu’il « faudrait s’inquiéter pour le pays dans son ensemble, ainsi que pour l’armée ».

D’après les données parvenues au journal Israel Hayom et publiées en juillet 2022, il apparaît qu’en 2020, entre 2.400 et 2.500 jeunes hommes se sont soustraits au service dans l’armée israélienne, tandis que le nombre a augmenté en 2021 pour atteindre environ 3.100 jeunes hommes.

Et Gantz de conclure : « Je n’ai pas réussi à faire avancer suffisamment le plan de service. Si nous ne préservons pas l’armée du peuple, il n’y aura pas de sécurité, il n’y aura pas de bloc civil ni de force sociale, et cela nous coûtera cher ».

Début novembre, un sondage réalisé par la Coalition des mouvements de jeunesse israélienne a rapporté que le tiers des jeunes israéliens ne veulent pas rejoindre l’armée. Ce qui été qualifié par la chaine de télévision israélienne Channel 12 « de données dangereuses qui font saigner les coeurs ».

Le sondage révèle aussi que « le tiers des jeunes israéliens croient qu’Israël n’existera pas dans 25 ans ».

Source: Médias