Le Hezbollah s’est démarqué de l’incident qui a eu lieu mercredi soir au sud du Liban, impliquant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, et des habitants, au cours duquel un soldat onusien a péri et d’autres ont été blessés.

S’exprimant pour l’agence Reuters, le responsable de l’Unité de coordination et de liaison du Hezbollah, Wafiq Safa, a assuré que le Hezbollah n’est pas impliqué dans le meurtre d’un membre de la FINUL.

Il faut « autoriser aux services de sécurité (libanais) d’enquêter sur l’incident involontaire qui s’est produit entre les habitants et les membres de la FINUL », a-t-il exigé.

Il a également présenté ses condoléances à la FINUL pour la mort du soldat irlandais et souhaité le rétablissement des blessés.

FINUL: un mort et 4 blessés

La FINUL avait annoncé, dans un communiqué, la mort de l’un de ses soldats de maintien de la paix et de quatre blessés dans l’« incident au sud de Beyrouth, dont les détails sont toujours contradictoires », notant qu’elle « les coordonne avec ceux de l’armée libanaise », et qu’elle a « lancé une enquête pour déterminer ce qui s’est exactement passé dans la ville d’al-Aqibiya ». Cette localité située à 56 km au sud de Beyrouth fait partie du Caza de Saïda.

Al-Manar: un citoyen libanais renversé

Le correspondant de la télévision al-Manar au sud du Liban, Ali Choeib, a indiqué que deux véhicules de la FINUL ont été vus, se déplaçant en dehors de la zone de son opération, sans escorte par l’armée libanaise.

« L’un des véhicules a dévié de l’autoroute principale entre le sud et Beyrouth, et a pris la route du bord de mer vers la région d’Al-Aqbiya-Khaïzaran », poursuit-il. Toujours selon Choeib, le véhicule en question est entré dans une zone résidentielle côtière où des groupes de jeunes étaient rassemblés pour regarder la demi-finale de la Coupe du monde entre le Maroc et la France.

« Le véhicule a renversé l’un des citoyens. Il ne s’est pas arrêté et a plutôt accéléré avant d’entrer en collision avec plusieurs voitures dans la région, comme l’ont montré des vidéos des témoins oculaires », a-t-il poursuivi, ajoutant que plusieurs coups de feu ont été entendus par coïncidence dans la région.

Selon le correspondant d’al-Manar, les casques bleus irlandais et le citoyen qui a été renversé par le véhicule de la FINUL ont reçu les premiers soins des ambulances locales, avant d’être transférés dans des hôpitaux voisins.

« La déclaration de l’armée irlandaise s’est axée sur le véhicule qui a essuyé des tirs d’armes légères et a omis les autres détails », a ajouté notre correspondant.

Selon le correspondant de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le véhicule de la force intérimaire s’est renversé et « les forces de la FINUL ont tiré en l’air en réponse à la protestation du peuple ».

Al-Akhbar: le véhicule de la Finul est sorti de son chemin habituel

Le journal libanais Al-Akhbar donne une version plus détaillée des faits. Elle est proche de celle d’al-Manar.

« Des jeunes hommes de la région ont traqué le véhicule qui empruntait la voie maritime, contrairement à la coutume qui veut que les convois de la FINUL empruntent l’autoroute », a-t-il écrit dans son édition.

Et de poursuivre : « Le passage tardif du véhicule et à l’extérieur de la zone au sud du Litani à une grande distance a suscité l’ire des jeunes hommes qui ont tenté de l’arrêter, mais le conducteur a refusé de s’arrêter et a marché sur les pieds de l’un des jeunes hommes, ce qui a provoqué la colère des foules qui entouraient le véhicule. »

Et d’ajouter : « A ce moment-là, des coups de feu ont été enregistrés, dont la source n’a pas été précisée, ce qui a accru la colère de la foule et incité le conducteur à rouler rapidement entre eux, avant de s’écraser dans l’un des magasins adjacents à la route. »

Les clips vidéo diffusés sur les réseaux sociaux montrent les jeunes hommes tentant de secourir les militaires, avant que des membres de la Défense civile ne viennent récupérer le corps du chauffeur.

Condamnations du gouvernement libanais

Dans ce contexte, le chef du gouvernement intérimaire libanais, Najib Mikati, a appelé « les parties à faire preuve de sagesse et de patience à ce stade critique ». Il a exprimé son « profond regret pour le douloureux incident qu’a subi la patrouille irlandaise des forces de maintien de la paix au Liban ».

Le ministère libanais des Affaires étrangères, à son tour, a condamné l’incident dont ont été victimes les forces de la FINUL et a souligné l’importance de préserver la sécurité des forces internationales opérant au Liban.

Il a également indiqué qu’il « suivait avec grand intérêt avec toutes les autorités libanaises concernées et la FINUL les enquêtes que cette dernière a lancées, afin de pouvoir demander des comptes aux responsables ».

