Les médias israéliens ont rapporté « qu’une force de l’armée de l’occupation israélienne a ouvert le feu sur le personnel de sécurité israélien, pensant qu’il s’agissait de Palestiniens qui lançaient des pierres.

La correspondante de la chaîne Kan, Karmila Dangor, a affirmé : « Une force de l’armée israélienne était présente dans une zone de Cisjordanie et a reçu un rapport sur des Palestiniens jetant des pierres sur des voitures israéliennes sur la route 60, qui est une route très principale en Cisjordanie. »

Dangor a poursuivi : « L’un des soldats a remarqué deux personnes debout sur le bord de la route, et il a pensé qu’il s’agissait de lanceurs de pierres », et a ajouté « qu’il a contacté la salle des opérations pour demander la confirmation du tir, mais il n’a pas obtenir une réponse. »

Et de poursuivre : « Le soldat a décidé de tirer, et en retour le commandant de la force s’est également approché d’eux et a tiré en l’air à deux reprises », soulignant « qu’il s’est avéré, en fin de compte, que les deux qui se tenaient au bord de la route n’étaient pas des lanceurs de pierres palestiniens, mais plutôt deux agents de sécurité israéliens de la colonie d’Ofra ».

Le journaliste a souligné que » la fusillade, qui a été menée dans leur direction, aurait pu très mal se terminer ».

Ce n’est pas la première fois que les forces d’occupation israéliennes ouvrent le feu par erreur. En août dernier, des soldats israéliens ont tiré les uns dans les autres, en raison d’un mauvais diagnostic.

Source: Médias